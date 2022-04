« Nous sommes honorés de continuer à apporter notre soutien aux personnes touchées par la crise en Ukraine avec l'aide de nos employés, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Une centaine d'employés d'Air Canada ont donné de leur temps hier pour préparer les trousses alimentaires d'urgence de GlobalMedic pour les familles, et nous sommes fiers d'utiliser l'un de nos avions-cargos pour transporter rapidement en Europe 50 tonnes d'aide comprenant du matériel d'intervention indispensable ainsi que des fournitures médicales et humanitaires essentielles au nom d'Airlink et de Flexport.org. L'infrastructure est en place et, dès l'arrivée du vol, les équipes de terrain d'Airlink et de GlobalMedic veilleront à ce que les envois parviennent à destination. »

« La situation humanitaire continue à s'aggraver en Ukraine, a rappelé Steve Smith, président et chef de la direction d'Airlink. La coopération et la coordination sont essentielles pour surmonter les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement afin d'intervenir dans la crise. Pour la deuxième fois depuis le début du conflit, ce partenariat s'est avéré très efficace. Airlink est ravie de travailler de nouveau en partenariat avec Air Canada, GlobalMedic et Flexport.org pour apporter de l'aide au peuple ukrainien. »

« Une coordination efficace s'impose pour que les efforts humanitaires aboutissent, a affirmé Susy Schöneberg, directrice de Flexport.org. Une fois de plus, notre partenariat avec Air Canada et Airlink, et plus récemment avec GlobalMedic, démontre la valeur et les répercussions collectives positives du travail collaboratif des spécialistes en logistique et des organismes d'assistance humanitaire. Grâce à ce partenariat, nous avons pu livrer quelque 45 000 kg d'aide essentielle sous forme de systèmes de purification d'eau, de provisions alimentaires d'urgence et de trousses de traumatologie pour les personnes déplacées en raison de la crise en Ukraine. »

« GlobalMedic exprime sa gratitude à Airlink, pour la coordination de ce vol, et à Air Canada qui s'est acquittée de sa mission, a indiqué Rahul Singh, directeur général de GlobalMedic. Ce vol achemine environ 45 000 kg de fournitures humanitaires vitales qui seront distribuées aux familles déplacées ayant fui les zones de combat en Ukraine. L'envoi contient 6 400 trousses d'urgence pour les familles. Chaque trousse se compose de produits alimentaires de secours, d'un appareil d'éclairage solaire, de comprimés de purification d'eau et d'un sac de traumatologie. Ces articles sont empaquetés dans des récipients hermétiques qui servent à recueillir l'eau pour la purifier et la boire. »

Airlink, OSBL spécialisé en logistique de catastrophes, a pour raison d'être de contribuer à éliminer l'obstacle des frais de transport aérien pour les ONG qui interviennent en cas de catastrophes et de crises humanitaires. Grâce au soutien de donateurs et à son partenariat de longue date avec Air Canada, ainsi qu'à la visibilité et à la coordination sans faille de la plateforme de Flexport, Airlink a concrétisé le transport de l'envoi d'aujourd'hui par vol tout-cargo. Depuis le début du conflit en Ukraine, Airlink a acheminé plus de 135 tonnes d'aide et 221 travailleurs humanitaires provenant de 20 OSBL qui fournissent des soins médicaux, des vivres, une assistance psychologique, de l'eau potable et d'autres articles de première nécessité aux réfugiés ukrainiens.

Ce deuxième vol tout-cargo à vocation humanitaire constitue la plus récente des initiatives de soutien d'Air Canada dans la crise en Ukraine, qui comprennent à ce jour :

un don de 100 millions de points Aéroplan pour faciliter le déplacement d'Ukrainiens jusqu'au Canada par Air Canada et des transporteurs Star Alliance;

par Air Canada et des transporteurs Star Alliance; un don d'Air Canada de 10 $ par réservation effectuée sur son site Web depuis le 22 mars, jusqu'à concurrence de 250 000 $, pour une aide d'urgence à l' Ukraine ;

; un don de 170 000 $ des employés d'Air Canada et de la Fondation Air Canada pour les secours en Ukraine ;

; un vol tout-cargo humanitaire assuré par Air Canada le 9 mars au nom d'Airlink et d'autres partenaires humanitaires pour transporter des lits d'hôpital, des fournitures de première nécessité et médicales à Varsovie, en Pologne, ainsi que des médicaments destinés à la population de Lviv, en Ukraine ;

; le transport d'équipes d'intervention rapide pour accroître les opérations d'aide aux familles ukrainiennes arrivantes sur le territoire européen.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'Airlink

Airlink, organisme d'aide humanitaire international, apporte un soutien crucial aux collectivités en période de crise. Il fournit le transport aérien et des solutions logistiques à des OSBL partenaires, transformant la manière dont les humanitaires affrontent les catastrophes, partout dans le monde. Airlink a pour raison d'être de contribuer à éliminer l'obstacle des frais de transport aérien pour les ONG qui interviennent en cas de catastrophes et de crises humanitaires. Son réseau comprend plus de 130 organismes d'aide et 50 transporteurs aériens commerciaux et à la demande. Depuis sa fondation en 2010, l'organisme a veillé au transport de plus de 8 000 travailleurs humanitaires et de près de 2 300 tonnes de fret à des fins humanitaires. En 2021, l'aide humanitaire apportée par Airlink a soulagé 7,8 millions personnes. Pour de plus amples renseignements, visitez airlinkflight.org. Suivez Airlink sur Facebook et sur Twitter.

À propos de GlobalMedic

GlobalMedic, organisme de bienfaisance enregistré au Canada, réalise des programmes de renforcement des capacités et fournit des services de secours aux sinistrés de catastrophes de grande ampleur à l'échelle mondiale. L'organisme est intervenu dans 80 pays à la suite de 240 catastrophes, dont les séismes en Équateur, en Haïti, au Japon et au Népal, les tsunamis au Japon et au Sri Lanka, les typhons aux Philippines et à Taïwan, les ouragans à Grenade et au Guatemala, les cyclones en Inde, au Myanmar, à Vanuatu et au Mozambique, les inondations au Bangladesh, au Mexique et au Pakistan, la sécheresse et la famine au Kenya et en Mauritanie, les épidémies au Libéria et en Sierra Leone, et les situations d'urgence complexes à Gaza, en Irak, au Mali, en Somalie, en Syrie, en Ukraine et au Yémen. GlobalMedic œuvre en Ukraine depuis 2014 à soutenir les personnes touchées ou déplacées par l'escalade du conflit dans l'est du pays. Les équipes de GlobalMedic distribuent des articles d'hygiène, des colis alimentaires, des trousses de premiers soins et des unités de purification d'eau à domicile aux familles vulnérables. En 2019, GlobalMedic a également mis en place un programme de sécurité alimentaire et de création d'emplois pour soutenir les déplacés internes.

