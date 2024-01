Le transport de près de 2,6 millions de clients a été assuré en toute sécurité pendant la période des Fêtes

MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui un excellent rendement opérationnel pour la période des Fêtes, au cours de laquelle elle a assuré le transport en toute sécurité de près de 2,6 millions de clients. La société aérienne a enregistré certains de ses meilleurs résultats d'exploitation en une décennie, notamment après avoir opéré 98 pour cent de ses vols réguliers avec une ponctualité de 70 pour cent.

Logo Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous remercions nos clients d'avoir accordé leur confiance à Air Canada pour leur voyage, et je suis fier de voir que nous avons tenu notre promesse de les transporter efficacement, en toute sécurité, a déclaré Craig Landry, vice-président général et chef des opérations d'Air Canada. Pendant la période des Fêtes, nous avons transporté environ 2,6 millions de clients à bord de plus de 20 000 vols, en affichant une ponctualité de 70 pour cent. Nous devons cette réussite, favorisée par des conditions météorologiques clémentes, à une préparation minutieuse et aux efforts déployés par nos employés. Nous avons déployé des initiatives visant à continuer d'améliorer notre rendement opérationnel pour l'année à venir et celles qui suivront. Notre clientèle et l'amélioration de la stabilité et de la résilience de nos activités d'exploitation sont au cœur de nos préoccupations. »

Résultats opérationnels

La période de pointe des Fêtes s'est déroulée pour Air Canada du 18 décembre 2023 au 6 janvier 2024. Voici quelques faits saillants opérationnels :

quelque 2,6 millions de clients ont voyagé avec Air Canada, soit environ 10 pour cent de plus qu'à la même période l'an dernier. Cela équivaut à transporter la quasi-totalité des habitants du Manitoba et de la Saskatchewan , ou la totalité des habitants des provinces atlantiques du Canada ;

et de la , ou la totalité des habitants des provinces atlantiques du ; le rendement en matière de ponctualité, qui est mesuré selon le pourcentage des vols qui arrivent dans les 15 minutes suivant l'heure prévue, conformément à la norme de l'industrie, a été de 70 pour cent. Il s'agit d'une augmentation spectaculaire comparativement au rendement de 40 pour cent enregistré en 2022, lorsque des conditions hivernales difficiles ont perturbé les voyages, et d'une augmentation importante par rapport au niveau d'avant la pandémie, alors que le rendement en matière de ponctualité pour la période des Fêtes de 2019 était de 54 pour cent;

la durée moyenne des retards qui se sont produits était de 37 minutes, soit une diminution de 43 pour cent par rapport à 2022 et une amélioration de 10 pour cent comparativement à la période des Fêtes 2019, avant la pandémie. Nous avons exploité 20 075 vols, avec un taux d'exécution de 98 pour cent. Cela s'est traduit par une diminution de 80 pour cent d'annulation de vols comparativement à l'année 2022, et de 71 pour cent par rapport à la période des Fêtes de 2019, avant la pandémie;

une amélioration de 10 pour cent comparativement à la période des Fêtes 2019, avant la pandémie. Nous avons exploité 20 075 vols, avec un taux d'exécution de 98 pour cent. Cela s'est traduit par une diminution de 80 pour cent d'annulation de vols comparativement à l'année de 71 pour cent par rapport à la période des Fêtes de 2019, avant la pandémie; le volume de bagages livrés en retard ou mal acheminés a connu une diminution massive de 58 pour cent par rapport à l'an dernier, se traduisant par un taux de réussite du traitement des bagages de 98,6 pour cent. Cette année, les clients du réseau intérieur ont pu profiter d'une nouvelle fonction de suivi des bagages sur l'application mobile Air Canada leur permettant de suivre le parcours de leurs bagages à des étapes clés de leur voyage.

Pour la période, et en excluant l'année 2020, alors que la pandémie battait son plein, Air Canada a enregistré ses meilleurs résultats en une décennie en ce qui a trait à l'arrivée des vols dans les 15 minutes suivant l'heure prévue, au taux d'exécution des vols, au nombre moindre de vols annulés et à la livraison des bagages.

Améliorations à l'exploitation

Air Canada est déterminée à améliorer son rendement opérationnel, comme le démontre la hausse de 19,1 points de pourcentage en matière de ponctualité affichée pendant la deuxième moitié de l'année 2023. D'importants efforts sont actuellement déployés afin de régler les effets résiduels des défis issus de la pandémie, et de faire en sorte que le rendement opérationnel excède de manière constante les niveaux prépandémiques. Voici quelques exemples de ces mesures :

les effectifs, qui sont stabilisés et dépassent maintenant les niveaux relevés en 2019, gagnent en expérience grâce à des programmes de formation additionnels;

les améliorations apportées à la conception des horaires de vol permettent une plus grande marge pour les appareils au sol et aux passagers en correspondance;

une collaboration poussée avec les partenaires clés de l'écosystème du voyage pour la planification et l'exécution des opérations : les autorités aéroportuaires, les agences responsables de la sécurité aéroportuaire, les agences chargées du contrôle des douanes, les autorités responsables du contrôle de la circulation aérienne, ainsi que les fournisseurs de service au sol tiers, les services alimentaires et les fournisseurs de carburant d'aviation. Tous ces partenaires ont travaillé fort pour améliorer les choses en vue de la saison hivernale actuelle. Air Canada les remercie d'avoir contribué au succès collectif;

les remercie d'avoir contribué au succès collectif; un plan systématique visant à améliorer l'expérience client a été mis en œuvre en interne. Le programme ECX, qui est axé sur le rehaussement de l'expérience client, décortique tous les points de contact avec la clientèle pour ensuite y apporter des améliorations grâce à des investissements dans la technologie, des fonctions libre-service et la restructuration des processus commerciaux.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

