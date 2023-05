La société aérienne a transporté 540 000 clients pendant la longue fin de semaine de mai

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle affiche un excellent rendement opérationnel à l'aube de la saison estivale. Quelque 540 000 clients ont pris un vol avec le transporteur durant la longue fin de semaine de mai, entre le 19 et le 22 mai, qui marque traditionnellement le début de la période des voyages estivaux.

« Je suis très satisfait du rendement de notre Société au cours de cette première longue fin de semaine de la période estivale, a déclaré Kevin O'Connor, premier vice-président - Gestion mondiale des Aéroports et Contrôle de l'exploitation, d'Air Canada. Nous avons connu un fort achalandage, avec 540 000 clients, et les appareils de notre exploitation principale étaient remplis à 95 % vendredi. Notre taux d'exécution des vols s'est établi à 98.7 %, et dimanche matin, nous avions atteint un très bon taux de ponctualité de 90 %. Bien que les conditions météorologiques aient été favorables à l'échelle du réseau, nous avons été confrontés à plusieurs défis, notamment les feux de forêt dans l'Ouest canadien, les intempéries dans le sud des États-Unis, et même une éruption volcanique au Mexique. Tout cela a eu une incidence sur les vols.

« Je tiens à remercier tous nos employés pour leur excellent travail et leur engagement à servir nos clients et à les transporter en toute sécurité. Je tiens également à féliciter nos partenaires de l'industrie dont nous dépendons pour le bon fonctionnement du réseau de transport aérien. Nous n'avons pas encore atteint les volumes de passagers élevés et constants de la saison estivale, mais notre succès durant cette première longue fin de semaine nous conforte davantage dans la conviction que nous sommes prêts à assurer un bon rendement cet été. »

