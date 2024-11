Ce geste contribue de manière importante à l'objectif d'Air Canada d'acheter 1 % de carburant d'aviation durable (CAD) pour sa consommation estimée de carburant d'aviation en 2025

L'annonce cadre avec les engagements de la société aérienne en matière de durabilité environnementale et souligne la nécessité de produire du CAD au Canada

Le CAD acheté est comparable au carburant d'aviation classique utilisé pour environ 1 197 vols complets aller-retour entre Vancouver et Montréal assurés par un appareil 787-9 Dreamliner de Boeing transportant une quantité de fret standard, avec un mélange de 50 % de CAD et de carburant d'aviation classique

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord avec Neste pour l'achat de 77,6 millions de litres (20,5 millions de gallons américains) de CAD Neste MY Sustainable Aviation FuelMC (en anglais seulement) alors qu'elle continue de faire avancer ses objectifs et ses aspirations en matière de climat.

« Air Canada poursuit activement ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), et le CAD est un élément essentiel de notre approche à plusieurs volets visant à atténuer notre incidence sur l'environnement et à promouvoir la durabilité environnementale dans nos activités, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Cet achat auprès de Neste contribue de manière importante à notre objectif d'approvisionnement de CAD à hauteur d'un pour cent de notre utilisation estimée de carburant d'aviation en 2025.

« Air Canada et l'industrie canadienne de l'aviation continueront de dépendre du CAD importé, mais le CAD doit également être offert à grande échelle au Canada pour que nous puissions atteindre notre ambition à long terme de zéro émission nette de GES d'ici 2050. C'est pourquoi Air Canada demande aux gouvernements fédéral et provinciaux de jouer un rôle et de soutenir le développement d'une industrie et d'un marché de production de CAD concurrentiels au Canada. »

« Nous sommes fiers d'étendre notre partenariat avec Air Canada en lui fournissant un volume important de CAD Neste MY Sustainable Aviation Fuel pour l'aéroport de Vancouver, a déclaré Carl Nyberg, vice-président général à Neste. C'est la première fois que notre CAD est fourni au Canada, témoignant ainsi de notre engagement à soutenir l'industrie canadienne de l'aviation dans ses efforts d'atténuation des émissions et du rôle important que le soutien politique peut jouer dans l'accélération de l'utilisation du CAD. Nous nous réjouissons de poursuivre notre excellente collaboration avec Air Canada. »

Neste, l'un des principaux producteurs mondiaux de CAD, livrera le CAD pur acheté sous forme de mélange au terminal maritime de Vancouver dès le mois prochain, et d'autres livraisons suivront tout au long de 2025. Cet achat représente la première importation commerciale de CAD au Canada par Air Canada.

Bien que l'on constate une augmentation de la capacité, l'offre mondiale actuelle de CAD reste très limitée et coûteuse, et ne peut satisfaire qu'une infime partie de la demande mondiale. En 2024, l'IATA a annoncé que même si la production de CAD triplait pendant l'année, cela ne représenterait que 0,53 % des besoins totaux en carburant de l'industrie du transport aérien en 2024 . Air Canada, ainsi que d'autres grandes entreprises canadiennes, dialogue avec des organismes gouvernementaux du Canada pour accroître l'offre de CAD et encourager le soutien au développement d'un approvisionnement concurrentiel de CAD fabriqué au Canada pour l'aviation commerciale. Pour y parvenir, il faudra adopter une approche réglementaire qui permette d'équilibrer l'offre et la demande, pour que l'industrie de l'aviation puisse se décarboner en passant à d'autres sources d'énergie, tout en atténuant les effets sur les consommateurs. Selon le Conseil canadien des carburants d'aviation durables, le Canada est particulièrement bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans la production de CAD grâce à l'abondance de ses matières premières renouvelables, à ses capacités de raffinage avancées et à ses fournisseurs de technologies innovantes. En tirant parti de ces atouts, le pays peut créer une chaîne d'approvisionnement résiliente qui non seulement soutiendra ses objectifs environnementaux, mais stimulera également la croissance économique et la création d'emplois.

Air Canada s'efforce toujours d'atteindre son objectif à long terme de zéro émission nette de GES dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050, ainsi que ses cibles de réduction nette absolue des GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019.

Par l'intermédiaire du programme de voyages Laisser moins d'Air Canada, les entreprises clientes et les transitaires de fret aérien peuvent acheter des attributs environnementaux de portée 3 associés au CAD, des crédits de compensation carbone ou une combinaison des deux pour compenser ou réduire les émissions de GES liées à leurs voyages d'affaires ou à leurs expéditions de fret avec Air Canada. Ce programme est l'une des nombreuses initiatives mises en œuvre pour aider les clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de durabilité environnementale.

Pour de plus amples renseignements sur les programmes environnementaux et de développement durable d'Air Canada, visitez le site Laisser moins .

À propos du CAD de Neste

Le carburant d'aviation durable est un carburant d'aviation renouvelable offrant une solution de rechange plus durable au carburant d'aviation classique d'origine fossile. L'utilisation de CAD Neste MY Sustainable Aviation FuelMC pourrait réduire jusqu'à 80 % les émissions de GES sur le cycle de vie du carburant par rapport au carburant d'aviation classique lorsqu'il est utilisé à l'état pur (c.-à-d. non mélangé) et calculé à l'aide de méthodes d'analyse du cycle de vie établies, telles que la méthode du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA). Le CAD de Neste est fabriqué à partir d'huiles de cuisson usagées et de déchets de graisses animales et est certifié pour une utilisation commerciale. Le CAD peut actuellement être mélangé avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation classique avant utilisation et est compatible avec les moteurs d'avion et l'infrastructure d'avitaillement existants.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est fait mention dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedarplus.ca.

Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d'évaluer l'incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes que la Société et d'autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en œuvre en matière de changements climatiques et d'émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment les actions combinées des gouvernements, du secteur, des fournisseurs et des autres intervenants et parties prenantes, ainsi que le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies. Plus précisément, nos cibles pour 2030 en matière d'émissions de carbone et notre objectif à long terme pour 2050 sont ambitieux et dépendent fortement des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et de la disponibilité d'un approvisionnement suffisant en carburants d'aviation durables (CAD), ce qui continue à présenter des défis majeurs. De plus, Air Canada a engagé, et prévoit continuer à engager, des coûts pour atteindre son ambition de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) et pour se conformer aux lois et règlements sur la durabilité environnementale ainsi qu'aux autres normes et accords. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, auxquels les parties prenantes locales et internationales accordent de plus en plus d'attention, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l'une ou l'autre de nos ambitions climatiques sera atteinte, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos ambitions climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d'autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos ambitions climatiques actuelles, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux et de pressions potentielles de la part d'investisseurs, de groupes d'activistes ou d'autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos ambitions et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d'en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l'objet d'une publicité et de réactions négatives de la part d'investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d'autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d'Air Canada ou avoir d'autres effets négatifs sur la Société.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada, en date de ce communiqué, et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

De plus, le présent communiqué contient des énoncés obtenus par Air Canada uniquement auprès de Neste. Ces énoncés reposent sur des déclarations faites par Neste qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par Air Canada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

