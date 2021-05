Des ventilateurs, des bouteilles d'oxygène, des générateurs d'oxygène et de l'équipement de protection individuelle sont expédiés à Delhi par vol tout-cargo

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'en appui aux opérations de secours en Inde, et en collaboration avec le Toronto Business Development Centre et le gouvernement de l'Ontario, elle exploitait un vol tout-cargo à destination de Delhi pour acheminer de l'équipement médical de toute urgence à la population indienne, durement touchée par la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes tous profondément attristés par la situation dévastatrice en Inde; personne ne peut rester indifférent aux événements qui se déroulent dans cette partie du monde, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Quand la desserte de l'Inde a été suspendue le 22 avril, les livraisons de marchandises essentielles entre les deux pays se sont également arrêtées. Aujourd'hui, avec ce vol tout-cargo exceptionnel, nous sommes heureux de contribuer aux efforts humanitaires en transportant du matériel médical indispensable. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Toronto Business Development Centre et le gouvernement de l'Ontario afin d'apporter un soutien rapide, en solidarité avec les collectivités touchées. »

« Nous entretenons d'étroites et profondes relations avec l'Inde et nous sommes solidaires de la population indienne et de ses travailleurs de première ligne en ces temps difficiles. Ce pays est le plus important fabricant de vaccins dans le monde et il a jusqu'à maintenant expédié plus de 66 millions de doses partout sur la planète, rappelle Vikram Khurana, président, Toronto Business Development Centre. Nous invitons la communauté internationale à aider l'Inde dans sa lutte contre la pandémie, car à moins que tout le monde soit en sécurité, personne ne l'est. »

Air Canada affectera un appareil 787-9 Dreamliner de Boeing au vol tout-cargo d'aujourd'hui transportant 40 tonnes de matériel médical essentiel de Toronto Pearson à Delhi tel que bouteilles et générateurs d'oxygène et équipement de protection individuelle.

Air Canada acheminera également 100 ventilateurs récemment donnés par le gouvernement de la Saskatchewan.

Le matériel médical donné par des organismes gouvernementaux et des partenaires est neuf, et sera remis à la Croix-Rouge dès l'arrivée en Inde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]; Internet : aircanada.com/medias

Liens connexes

www.aircanada.com