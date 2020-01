Air Canada accueille son premier A220 d'Airbus, nouvelle étape du programme de modernisation de son parc aérien

« L'intégration de l'A220 d'Airbus à notre parc aérien est un moment historique pour Air Canada, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous sommes la première société aérienne au Canada à exploiter cet appareil de nouvelle génération, conçu par Bombardier et construit par des Canadiens à Mirabel, au Québec. L'A220 propose un confort inégalé pour un avion monocouloir, ainsi qu'une efficience opérationnelle offrant des avantages pour l'environnement et des économies considérables. L'arrivée du premier des 45 appareils A220 de notre commande qui, au moment où nous l'avons passée, s'élevait à 3,8 milliards de dollars américains au prix courant, met en lumière notre contribution à l'industrie aéronautique et à l'économie du Canada.

« Je suis d'autant plus heureux, compte tenu du rôle qu'a joué Air Canada en passant en 2016 une commande pour cet appareil, de la gamme appelée C Series à l'époque, à un moment où l'avenir de ce programme paraissait incertain, a ajouté M. Rovinescu. Nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie pour d'autres grands transporteurs qui voudront passer des commandes. »

« Airbus est fière de se joindre à Air Canada, un client de longue date, pour célébrer l'ajout de son premier A220 à son parc aérien, a déclaré Philippe Balducchi, président-directeur général de la Société en commandite Airbus Canada et chef de pays pour le Canada chez Airbus. Airbus est établie au Canada depuis plus de 35 ans, et aujourd'hui, nous devenons encore plus canadiens, puisque les voyageurs au départ du Canada pourront faire une toute nouvelle expérience à bord de cet appareil ultramoderne conçu et construit au Canada. Félicitations à tous à Air Canada et à l'équipe d'Airbus Canada à Mirabel pour cette formidable réalisation! Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à développer notre partenariat avec Air Canada pendant de nombreuses années ».

L'A220 ouvre de nouvelles possibilités pour Air Canada

L'A220-300 accueillera des passagers pour la première fois le 16 janvier 2020, à l'occasion de son vol inaugural entre Montréal et Calgary. Les prochains appareils A220 qui s'ajouteront au parc seront d'abord affectés à des liaisons intérieures et transfrontalières existantes au départ de Montréal et de Toronto, notamment à destination d'Ottawa, de Winnipeg, de Calgary, d'Edmonton et de New York LaGuardia.

L'A220 assurera par la suite deux nouvelles dessertes d'Air Canada, soit Montréal-Seattle et Toronto-San Jose (Californie), dès leur lancement le 4 mai 2020. Il s'agira des seuls services sans escale entre ces villes.

« L'A220 permettra de consolider la position d'Air Canada sur les marchés transfrontalier et transcontinental, et il sera essentiel à notre croissance, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. Grâce à cet appareil, nous serons en mesure d'étendre encore notre réseau nord-américain en proposant aux clients de nouvelles liaisons et de meilleurs services assurés toute l'année. Les clients qui transiteront par nos plaques tournantes au Canada pour se rendre à une destination internationale bénéficieront, à bord de l'A220, d'un niveau de confort et de service comparable à celui d'un gros-porteur garantissant une expérience harmonieuse. »

À propos de l'A220-300 d'Air Canada

Le premier A220-300 d'Air Canada a été construit à l'usine d'Airbus Canada (anciennement l'usine de Bombardier) à Mirabel, qui emploie 2 700 personnes. Chaque A220 comporte des pièces venant de 30 fournisseurs canadiens.

Air Canada a passé une commande ferme pour 45 appareils A220, commande dont la valeur totale s'élevait alors à 3,8 milliards de dollars américains au prix courant. La totalité des appareils commandés seront construits à Mirabel.

Air Canada est le premier transporteur nord-américain à exploiter l'A220-300, la version longue de l'A220, qui peut franchir une distance de 3 200 milles marins.

La cabine biclasse comprend 137 places, soit 12 en configuration 2-2 en Classe affaires et 125 en configuration 3-2 en classe économique. Les clients profiteront d'un espace personnel accru grâce aux fauteuils de la classe économique de 48 cm (19 po), les plus larges du parc aérien, et aux coffres supérieurs les plus spacieux pour un avion de cette taille.

L'appareil est également doté de hublots plus grands et d'un éclairage d'ambiance DEL en spectre continu réglable, qui contribue à réduire la fatigue pendant le voyage. Avec ses plafonds élevés, son dégagement accru pour les épaules et son espace de rangement supplémentaire, l'aménagement cabine de l'A220 est inégalé pour un monocouloir.

Le système de divertissements à bord (SDB) de Panasonic, installé à chaque siège, propose plus de 1 000 heures de contenu de grande qualité en 15 langues, provenant notamment de Crave, service de divertissements haut de gamme de Bell Média, et de Stingray, service audio multiplateforme de Montréal. Le SDB offre des fonctionnalités pour les handicapés visuels et le sous-titrage dynamiques pour les handicapés auditifs. L'A220 est doté d'une connexion satellitaire haute vitesse pour le Wi-Fi.

L'appareil fera progresser l'engagement environnemental d'Air Canada, grâce à ses réacteurs qui devraient réduire de 20 % la consommation de carburant par siège.

Pour en apprendre davantage sur l'A220-300, allez sur notre page web spéciale.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

