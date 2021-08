Le gouvernement est exhorté à adopter d'autres recommandations de son Comité consultatif portant sur la COVID-19

MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a diffusé aujourd'hui la déclaration suivante en réaction à l'annonce du gouvernement du Canada selon laquelle les employés du secteur des transports sous réglementation fédérale devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19 d'ici le 31 octobre 2021.

Depuis le début de la pandémie, Air Canada a préconisé et continuellement adopté des mesures fondées sur la science pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. Elle a notamment encouragé ses employés à se faire vacciner, mis en place des centres de vaccination en milieu de travail et soutenu des programmes de vaccination communautaires afin de rendre les vaccins plus accessibles.

Bien qu'Air Canada attende plus de détails sur l'annonce d'aujourd'hui relativement à la vaccination obligatoire, elle accueille favorablement cette étape dans l'évolution des mesures de protection de la santé et de la sécurité visant le personnel et la clientèle des transporteurs aériens et tous les Canadiens. Air Canada s'engage à travailler de concert avec les syndicats et le gouvernement du Canada à la mise en œuvre efficace de cette nouvelle politique, dans le but d'accroître la sécurité et de simplifier l'application de mesures de santé et de sécurité fondées sur la science, conformément au rapport du 5 mai 2021 du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage du Canada portant sur la COVID-19. En ce qui a trait aux voyageurs, le Comité a notamment recommandé de ne pas soumettre les voyageurs entièrement vaccinés à un test de dépistage de la COVID-19 avant leur départ, reconnaissant que les tests au départ et à l'arrivée sont excessifs pour ces passagers. Il a en outre précisé que les tests antigéniques rapides par autoprélèvement maintenant accessibles remplacent de manière sûre et efficace les tests de dépistage par PCR avant le départ, plus chers et dont les résultats prennent plus de temps.

Air Canada s'engage par ailleurs à poursuivre le développement et l'application de nouvelles mesures et procédures de sécurité efficaces et pratiques pour les clients à mesure qu'elles deviennent disponibles. De telles mesures sont essentielles à la reprise en toute sécurité du secteur du transport aérien, ce qui permet aux Canadiens de voyager librement et constitue également un moteur vital de l'activité économique du pays.

