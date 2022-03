« Cette annonce du gouvernement fédéral faite aujourd'hui est une excellente nouvelle pour tout le secteur du voyage et du tourisme, qui contribue largement à l'économie canadienne, a déclaré David Rheault, vice-président - Relations avec les gouvernements et les collectivités, d'Air Canada. Les gens sont impatients de voyager et de renouer avec leurs proches. La fin des tests de dépistage avant le départ procurera plus de certitude aux voyageurs et leur permettra de planifier leur prochain voyage avec plus de confiance, sans s'inquiéter de coûts supplémentaires. Alors que le Canada se joint au mouvement de réouverture amorcé dans d'autres pays, nous nous préparons pour la saison estivale. La suppression de l'exigence de test de dépistage avant le départ vient accélérer et stimuler la reprise du secteur canadien du voyage et du tourisme. Nous sommes déterminés à contribuer à sa reconstruction par le rétablissement de notre réseau mondial.

« En tant que transporteur canadien d'envergure mondiale, Air Canada a été une pionnière dans la promotion et l'adoption continuelle de mesures fondées sur la science pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. La sécurité est notre priorité absolue et nous sommes fiers d'être l'un des premiers transporteurs aériens dans le monde, et le seul au Canada, à avoir reçu de l'APEX la certification de niveau diamant, la reconnaissance la plus élevée en matière d'hygiène, de propreté et d'application des recommandations des autorités de santé publique. »

La reprise d'Air Canada est bien amorcée et demeure vigoureuse. La société aérienne a étendu son réseau intérieur, transfrontalier et international - en Europe et dans le Pacifique Sud - et offre ainsi aux clients, et de loin, le plus grand choix d'itinéraires et de destinations de tous les transporteurs canadiens cet été. Air Canada inscrit à l'horaire quatre nouvelles liaisons transfrontalières et trois nouvelles liaisons intérieures, rétablit 41 liaisons nord-américaines et desservira 51 aéroports au Canada et 46 aux États-Unis. Quant à son réseau international, le transporteur rétablit 33 liaisons avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, vers des destinations populaires telles que Barcelone, Copenhague, Madrid, Milan et Venise. Air Canada étend aussi son réseau dans le Pacifique Sud : la desserte de Sydney redevient quotidienne et les liaisons avec Brisbane et Auckland sont rétablies.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

