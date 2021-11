En réponse aux inondations qui ont perturbé la chaîne d'approvisionnement des transports dans la province.

Ajout de 586 tonnes de capacité au départ et à destination de Vancouver , une hausse de 45 % par rapport aux niveaux prévus à l'origine.

Reconfiguration tout-cargo spéciale d'un appareil Dash 8-400 d'Air Canada Express pour le transport de fret.

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a considérablement augmenté sa capacité fret au départ et à destination de Vancouver du 21 au 30 novembre depuis ses plaques tournantes de Toronto, Montréal et Calgary, dans ses efforts pour maintenir les maillons essentiels de la chaîne d'approvisionnement économique de la Colombie-Britannique, après les répercussions des inondations de la semaine dernière. Au total, Air Canada hausse sa capacité fret de 586 tonnes, ce qui représente 3 223 m³ en soutien à la chaîne d'approvisionnement économique et aux besoins des collectivités de la Colombie-Britannique. La capacité supplémentaire équivaut, en poids, à approximativement 860 orignaux adultes.

« La chaîne d'approvisionnement économique est cruciale, a déclaré Jason Berry, vice-président - Fret, d'Air Canada. Pour contribuer au transport urgent de marchandises à destination et au départ de la Colombie-Britannique, nous avons accru la capacité à destination de notre plaque tournante de Vancouver grâce à la polyvalence de notre parc aérien, qui permet de substituer aux appareils monocouloirs, affectés à 28 vols de passagers, des gros-porteurs 787 Dreamliner et 777 de Boeing ainsi qu'A330-300 d'Airbus. Avec ce changement, nous pouvons transporter 282 tonnes de marchandises supplémentaires à l'autre bout du pays par nos vols de passagers réguliers.

« De plus, Air Canada Cargo exploitera 13 vols supplémentaires par gros-porteurs tout-cargo entre nos plaques tournantes de fret de Toronto, Montréal et Calgary et celle de Vancouver, ce qui signifie une capacité additionnelle d'environ 304 tonnes. Ces avions aideront au transport du courrier et de produits périssables, comme le poisson et les fruits de mer, ainsi que de pièces pour véhicules automobiles et d'autres produits industriels », a ajouté M. Berry.

Air Canada collabore également avec Jazz Aviation, son partenaire régional, afin d'augmenter la capacité fret de ce marché en modifiant temporairement en une configuration tout-cargo spéciale la configuration normale d'un appareil de passagers Dash 8-400 de De Havilland faisant partie de la flotte d'Air Canada Express. L'avion converti pour les vols tout-cargo exploités par Jazz peut transporter 8 165 kg (18 000 livres) de fret et servira dès cette semaine à acheminer des produits essentiels, tant de consommation qu'industriels.

La semaine dernière, devant les conséquences dévastatrices des inondations en Colombie-Britannique, Air Canada a rapidement ajouté de la capacité au réseau d'Air Canada Cargo en substituant des gros-porteurs de plus grand gabarit aux appareils affectés à 14 vols de passagers à destination de Vancouver.

Capacité de transport de passagers accrue

En plus de la capacité fret additionnelle, Air Canada a augmenté le nombre de places disponibles pour les clients à Kelowna et à Kamloops depuis le 17 novembre, ajoutant environ 1 500 places pour ces deux communautés, en y affectant de plus gros appareils. Cette capacité accrue donne la possibilité aux personnes touchées par les fermetures d'autoroutes de prendre des vols au départ ou à destination de ces aéroports. La capacité d'emport de fret de ces appareils de passagers a aussi permis d'acheminer les fournitures médicales dont ces régions avaient besoin de toute urgence.

Air Canada continue de surveiller de très près la situation en Colombie-Britannique et elle adaptera ses horaires de transport de passagers et de fret en conséquence.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected] ; Internet : aircanada.com/medias

Liens connexes

www.aircanada.com