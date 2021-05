Une nouvelle application aide les participants à se fixer des défis et à atteindre leurs objectifs de mise en forme et de collecte de fonds

TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - La principale activité de collecte de fonds de Cœur + AVC, la Randonnée du cœur Manuvie, sera désormais offerte à l'échelle du pays et dans les deux langues officielles! Pour la deuxième année consécutive, l'activité accueillera des participants de façon virtuelle pour pédaler, marcher ou courir afin d'amasser des fonds destinés à la recherche et d'aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC.

« La Randonnée du cœur compte parmi les plus importantes et les plus populaires activités de collecte de fonds organisées par Cœur + AVC. Nous sommes fiers de l'offrir partout au pays », a affirmé Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Il s'agit d'une activité de bienfaisance cycliste incontournable à Toronto depuis plus de 30 ans. Maintenant que les membres du public peuvent faire de l'exercice et suivre leurs objectifs sur des plateformes virtuelles, l'activité a lieu à l'échelle nationale pour permettre à toute la population de soutenir notre cause. »

Avec la pandémie de COVID-19, le travail de Cœur + AVC est devenu encore plus essentiel. Les personnes atteintes de maladies du cœur ou ayant subi un AVC courent un plus grand risque de complications, voire de décès, si elles contractent la COVID-19; de nouvelles données indiquent même que le virus peut endommager un cœur en santé.

« Au cours de la dernière année, les gens de partout au pays ont ressenti l'énorme impact de la pandémie sur leur bien-être physique, mental et financier. À Manuvie, la santé de la population canadienne demeure une priorité absolue, surtout maintenant, en cette période difficile », déclare Jason Lemieux, chef du marketing, Manuvie Canada. « Grâce à cette campagne, et en faisant la promotion d'un mode de vie sain et actif, nous - en partenariat avec Cœur + AVC - sommes déterminés à aider à faire en sorte que la recherche vitale sur les maladies du cœur et l'AVC se poursuive, à ce que les risques soient réduits et à ce que des vies soient sauvées. »

Grâce à la nouvelle application Randonnée du cœur, il est plus facile que jamais d'y mettre tout son cœur

Cette année, la Randonnée du cœur propose aux participants de nouveaux moyens virtuels de faire part de leur expérience. Dans le cadre de cette édition, des milliers de personnes suivront des parcours en forme de cœur à vélo, à la course ou à la marche. S'ils le souhaitent, les participants peuvent créer leur propre parcours avec la nouvelle application de la Randonnée du cœur ou Google Maps. Les participants sont aussi invités à publier des photos de leur parcours complété sur les médias sociaux.

Outre les fonctions pour créer un parcours, l'application (disponible dès maintenant dans les boutiques d'applications Google Play et Apple Store) propose des défis hebdomadaires de mise en forme pour aider les participants à se préparer pour la journée de la Randonnée. Elle offre aussi des conseils et des outils pratiques pour faciliter l'atteinte des objectifs de collecte de fonds. Le jour de l'activité, l'application diffusera du contenu vidéo et audio provenant de partout au pays pour raconter l'histoire personnelle de personnes ayant une expérience vécue de maladie du cœur ou d'AVC et pour souligner l'importance du travail de Cœur + AVC.

Depuis 1988, la Randonnée du cœur Manuvie de Cœur + AVC a permis d'amasser plus de 77 millions de dollars. Ces fonds soutiennent la recherche, la sensibilisation et les efforts de défense des intérêts. Plus précisément, ces fonds servent à appuyer la recherche vitale, mais aussi à soutenir Cœur + AVC dans ses efforts de promotion de la santé et de défense des intérêts permettant de remplir sa mission, de prévenir les maladies, de sauver des vies et d'améliorer le rétablissement après une maladie du cœur ou un AVC.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

Récemment, Cœur + AVC a lancé la campagne Combattons ensemble, qui vise à unir les gens de partout au pays contre la myriade de problèmes liés aux maladies du cœur et à l'AVC. Cliquez ici pour en apprendre plus. Joignez-vous à nous et combattons ensemble les maladies du cœur et l'AVC.

