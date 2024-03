OTTAWA, ON, le 14 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Yasir Naqvi, député et secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, a annoncé au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, l'octroi d'un financement supplémentaire de plus de 388 000 $ au Programme national de résidence pour infirmières et infirmiers de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI).

Comptant plus de 450 000 membres, le personnel infirmier forme le plus grand groupe de professionnels de la santé réglementés au Canada et joue un rôle crucial au sein du système de santé canadien. Les infirmières et infirmiers font face à des défis sans précédent qui affectent leur travail et les patients qu'ils soignent. Il est important que nous soutenions les travailleurs de la santé du Canada et que nous amenions plus de travailleurs dans le système de santé, plus rapidement.

Cet investissement appuiera l'intégration d'infirmières et infirmiers formés à l'étranger (IIFE) dans le système de santé canadien. Grâce à des initiatives comme un programme pilote de mentorat des IIFE, les organisations de soins de santé, le personnel infirmier travaillant avec les IIFE et les IIFE nouvellement embauchés bénéficieront du soutien et des outils nécessaires pour former des équipes de soins de santé plus solides. Les fonds serviront également à financer des ateliers et des formations à l'intention des IIFE qui intègrent le marché du travail canadien et de leurs mentors, afin de fournir aux IIFE le soutien dont ils ont besoin pour s'intégrer efficacement dans la main-d'œuvre canadienne du secteur de la santé.

Cette somme s'ajoute au financement de 2,4 millions de dollars accordé par le gouvernement du Canada à l'ACESI, qui a été annoncé en avril 2023, pour soutenir la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme national de résidence pour le personnel infirmier, visant à soutenir les infirmières et infirmiers autorisés (IA) nouvellement diplômés en les aidant à faire efficacement la transition entre la salle de classe et le milieu de travail.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé la publication de la Boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers : Améliorer la vie professionnelle du personnel infirmier au Canada, une ressource créée par et pour le personnel infirmier visant à aider les employeurs et les autorités de santé de partout au pays à améliorer le maintien en poste du personnel infirmier. Il s'agit d'un élément des efforts déployés par le gouvernement pour soutenir tous les travailleurs de la santé au pays, y compris les infirmières et infirmiers formés à l'étranger.

Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces, les territoires et les principaux partenaires du secteur des soins infirmiers pour trouver et mettre en œuvre des solutions afin que les membres du personnel infirmier du Canada puissent poursuivre leur travail essentiel et assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.

Citations

« Nous avons besoin d'une main-d'œuvre en santé pour fournir aux Canadiennes et aux Canadiens les soins dont ils ont besoin. Pour cela, nous devons d'abord veiller au soutien des professionnels de la santé afin qu'ils puissent faire ce qu'ils font le mieux : soigner leurs patients. Cet investissement contribuera à l'intégration d'un plus grand nombre d'infirmières et infirmiers formés à l'étranger au sein de la main-d'œuvre canadienne, afin d'aider notre main-d'œuvre actuelle et d'accélérer le recrutement de personnel infirmier dans notre système de santé. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Partout au Canada, d'énormes pressions pèsent sur le système de santé. Notre gouvernement est déterminé à appuyer le recrutement et le maintien en poste de cet effectif essentiel. L'intégration des infirmières et infirmiers formés à l'étranger dans la main-d'œuvre canadienne est un élément essentiel de cette approche. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Les infirmières et infirmiers formés à l'étranger ont besoin d'un soutien adéquat pour réussir à intégrer le milieu de travail canadien. Le programme de résidence de l'ACESI - de concert avec un programme de mentorat, des formations et des ateliers conçus expressément pour les infirmières et infirmiers formés à l'étranger - permettra d'offrir un soutien ciblé aux infirmières et infirmiers formés à l'étranger qui intègrent le marché du travail canadien. »

Leigh Chapman, D. Sc. inf.

Infirmière en chef du Canada

« Tout comme le Programme de résidence pour infirmières et infirmiers, le programme de mentorat des IFE est un partenariat entre les organismes de soins de santé et l'ACESI. Le programme de mentorat des IFE favorisera la rétention et l'intégration des IFE dans la population active canadienne en réduisant le stress lié à la transition et le choc culturel. Ce programme constitue un moyen rentable pour les organismes de soins de santé de retenir leurs effectifs infirmiers, garantissant ainsi des niveaux de dotation appropriés et réduisant les coûts pour les services des ressources humaines. »

Cynthia Baker

Directrice générale, Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI)

Faits en bref

L'ACESI est le porte-parole national en matière de formation, de recherche et de bourses d'études en soins infirmiers. Elle représente les programmes de baccalauréat et d'études supérieures en sciences infirmières partout au Canada . La mission de l'ACESI est de diriger la formation en soins infirmiers et d'offrir des bourses d'études dans ce domaine afin d'améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens.

. La mission de l'ACESI est de diriger la formation en soins infirmiers et d'offrir des bourses d'études dans ce domaine afin d'améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens. Le Programme national de résidence pour infirmières et infirmiers comprend un partenariat avec plus de 15 employeurs au Canada , notamment des hôpitaux de soins actifs, des autorités sanitaires, des hôpitaux spécialisés et des établissements de soins de longue durée.

, notamment des hôpitaux de soins actifs, des autorités sanitaires, des hôpitaux spécialisés et des établissements de soins de longue durée. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires clés pour s'attaquer aux défis qui touchent les travailleurs de la santé. Le budget de 2023 décrit le plan du gouvernement du Canada d'investir près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, ce qui comprend des efforts pour mieux appuyer l'effectif en santé par le maintien en poste, le recrutement et la planification.

collabore avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires clés pour s'attaquer aux défis qui touchent les travailleurs de la santé. Le budget de 2023 décrit le plan du gouvernement du d'investir près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, ce qui comprend des efforts pour mieux appuyer l'effectif en santé par le maintien en poste, le recrutement et la planification. Cette annonce s'inscrit dans le cadre des vastes efforts continus du gouvernement du Canada visant à soutenir les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit :

visant à soutenir les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit : Une déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada qui décrit les mesures collaboratives en cours pour relever les défis liés aux travailleurs de la santé du Canada , notamment collaborer pour résoudre les problèmes de maintien en poste, réaliser une étude sur l'offre et la demande en matière d'éducation et de formation pour les principales professions de la santé, réduire le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail, accroître l'échange et la normalisation des données sur l'effectif en santé, etc.

qui décrit les mesures collaboratives en cours pour relever les défis liés aux travailleurs de la santé du , notamment collaborer pour résoudre les problèmes de maintien en poste, réaliser une étude sur l'offre et la demande en matière d'éducation et de formation pour les principales professions de la santé, réduire le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail, accroître l'échange et la normalisation des données sur l'effectif en santé, etc.

L'annonce d'une augmentation de 50 % du montant maximal d'exonération du remboursement de prêts d'études canadiens pour les médecins de famille, les résidentes et résidents en médecine familiale et les membres du personnel infirmier (infirmières, infirmiers, infirmières praticiennes et infirmiers praticiens) admissibles qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services. Ce changement aidera environ 3 000 médecins et membres du personnel infirmier pendant la première année de mise en œuvre, et jusqu'à 8 000 médecins et membres du personnel infirmier par année d'ici 2032-2033.



Un investissement pouvant atteindre 86 millions de dollars à 15 organisations de partout au Canada afin d'accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Cet investissement permettra aux immigrants hautement instruits et qualifiés de voir leurs titres de compétences étrangers reconnus adéquatement.

afin d'accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Cet investissement permettra aux immigrants hautement instruits et qualifiés de voir leurs titres de compétences étrangers reconnus adéquatement.

Un investissement de 3,5 millions de dollars sur 5 ans au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour l'élaboration d'un plan national sur le bien-être de l'effectif en santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleurs de la santé.

pour l'élaboration d'un plan national sur le bien-être de l'effectif en santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleurs de la santé.

Des initiatives visant à aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à mettre plus rapidement à profit leurs compétences au Canada , y compris l'octroi de 1,49 million de dollars au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada afin d'élargir et d'accélérer la route d'évaluation par la pratique pour les médecins spécialisés diplômés à l'étranger, et de 500 000 $ au Conseil médical du Canada afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants.

, y compris l'octroi de 1,49 million de dollars au Collège royal des médecins et chirurgiens du afin d'élargir et d'accélérer la route d'évaluation par la pratique pour les médecins spécialisés diplômés à l'étranger, et de 500 000 $ au Conseil médical du afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants.

Un plan d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, décrit dans le budget de 2023, contribue à remédier aux pénuries de travailleurs de la santé et à moderniser le système de santé grâce aux données de santé et aux outils numériques.



Le tout premier lancement de la sélection par catégorie pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada , Entrée express. La sélection par catégorie permet au Canada d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande.

, Entrée express. La sélection par catégorie permet au d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande.

Un investissement de 2,4 millions de dollars pour l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) afin de faciliter la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme national de résidence pour infirmières et infirmiers, qui vise à soutenir les infirmières et infirmiers autorisés nouvellement diplômés en les aidant à effectuer une transition efficace entre la salle de classe et le milieu de travail grâce au mentorat et à des ateliers axés sur les compétences.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]