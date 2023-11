KINGSTON, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - De nouvelles mesures de sécurité routière, une nouvelle signalisation et de nouvelles zones de sécurité autour des écoles de Kingston seront mises en place grâce à un investissement de 240 000 $ du gouvernement fédéral. On élaborera également un plan directeur des sentiers et du transport actif pour l'Université Trent à Peterborough grâce à un investissement fédéral de 50 000 $.

Grâce à ces projets annoncés par Mark Gerretsen, député de Kingston et des îles, les élèves de tous âges pourront utiliser un moyen de transport actif pour se rendre à l'école en toute sécurité. L'amélioration de la sécurité routière aux abords des écoles de Kingston encouragera les familles, les élèves et le personnel à s'y rendre à pied ou à vélo, puisque les mesures mises en place contribueront à apaiser les craintes relatives à la sécurité.

Dans le cadre de ce projet, on a déjà effectué de nouveaux marquages sur la chaussée et mis en place des mesures de réduction de la vitesse pour plus de 40 écoles primaires et secondaires.

L'élaboration du plan directeur des sentiers et du transport actif de Trent permettra également d'offrir aux élèves de nouvelles options de transport actif pour se rendre à l'université. Ce projet consiste à élaborer un plan visant à étendre l'actuel réseau de sentiers à l'intérieur et à l'extérieur du campus de Trent. Une fois les sentiers aménagés, les élèves auront accès à 11 zones naturelles sur le campus et bénéficieront d'un moyen de transport écologique et durable pour se rendre à l'école.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas qui nous permettra d'adopter un mode de vie plus sain, de rapprocher les collectivités et de bâtir un Canada mieux relié pour tous.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à promouvoir des modes de vie plus sains, tout en faisant tout ce qu'il peut pour assurer la sécurité des Canadiens. Je suis fier que les investissements annoncés aujourd'hui permettent d'atteindre ces deux objectifs et contribuent largement à bâtir des collectivités plus sûres et plus soudées à Kingston et à Peterborough. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans le transport actif, c'est investir dans le bien-être des membres de nos collectivités. Ces sentiers et itinéraires encourageront les gens à être actifs, à se déplacer dans leur collectivité et à profiter de la nature. Ces deux projets offriront aux élèves de tous âges la possibilité de se rendre à l'école en toute sécurité et de manière durable. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et des îles

« Améliorer la sécurité routière et soutenir les déplacements actifs vers l'école sont des priorités importantes pour la Ville de Kingston. Les zones de sécurité communautaire, la réduction des limites de vitesse et le marquage de la chaussée sont des outils importants qui permettent d'accroître la sécurité des élèves et de leurs familles. Nous sommes heureux du partenariat que nous formons avec le gouvernement fédéral pour poursuivre cet important travail. »

Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston

« Nous sommes heureux à l'idée d'étendre le réseau de sentiers très apprécié de l'Université. Grâce à ce projet, nous serons mieux reliés à la collectivité environnante, et les étudiants, le personnel et les enseignants pourront davantage utiliser les moyens de transport actifs, comme la marche et le vélo. »

Julie Davis, vice-rectrice, Relations externes et Développement, Université Trent

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 290 000$ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Kingston s'élève à 160 000 $.

s'élève à 160 000 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre.

