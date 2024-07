L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, annonce l'octroi d'un financement à l'Université de Montréal pour son projet visant à fournir des outils aux internautes canadiens afin de détecter la mésinformation

MONTRÉAL, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Il est de plus en plus difficile de distinguer la réalité de la fiction dans notre monde virtuel. La mésinformation en ligne étant de plus en plus sophistiquée, il n'est pas toujours évident de faire confiance à ce qu'on lit.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi d'un financement à l'Université de Montréal pour la réalisation d'un projet visant à lutter contre la mésinformation en ligne. Les responsables du projet concevront un site Web et une extension de navigateur Web destinés à la détection de la mésinformation.

Le projet de l'Université de Montréal aura recours à l'un des plus récents outils d'intelligence artificielle, les grands modèles de langage, pour détecter et contrer les fausses informations répandues en ligne au Canada. Ce mécanisme, conçu pour être complet, convivial et adapté au contexte, sera capable de détecter la mésinformation dans toutes les langues et dans tous les modes (texte, audio, vidéo, image), et ce, peu importe la source. Cette technologie permettra d'appliquer des facteurs comportementaux pour atténuer la prolifération des fausses nouvelles dans les communautés en ligne. Elle sera intégrée à un site Web et à l'interface d'une extension de navigateur Web, ce qui permettra d'alerter les internautes sur les fausses informations potentielles afin de réduire la probabilité qu'ils partagent ce contenu. Cet outil de détection de la mésinformation devrait contribuer à améliorer les connaissances de la population, l'intégrité des médias et la résilience démocratique en permettant aux internautes de vérifier rapidement le contenu en ligne, les rendant ainsi plus à même de juger de la qualité de l'information.

Le gouvernement du Canada accorde la somme de 292 675 dollars à ce projet par l'entremise du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique.

« Il est de plus en plus difficile de trouver des informations fiables en ligne et sur les réseaux sociaux. La population canadienne mérite mieux. Les démocraties prospères ont besoin de citoyens informés, et les Canadiens doivent pouvoir faire confiance aux informations dont ils ont besoin pour faire leurs choix. Des projets comme celui-ci jouent donc un rôle essentiel dans l'établissement et le maintien de la confiance de la population canadienne. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La prévalence des médias sociaux dans notre vie quotidienne a profondément influencé la façon dont les Canadiens et les Canadiennes interagissent entre eux ainsi qu'avec leur gouvernement, les médias et les organismes de la société civile. Si ces nouvelles plateformes ont permis aux citoyens de participer au débat public, elles ont également facilité la diffusion de fausses informations. Grâce à ce financement, nous soutenons la résilience démocratique en fournissant aux internautes canadiens des outils pour vérifier le contenu en ligne, renforçant ainsi leur capacité à évaluer la qualité des informations qu'ils y trouvent. »

--L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

L'Initiative de citoyenneté numérique appuie les chercheurs et les organismes de la société civile canadiens qui font la promotion d'un écosystème d'information sain, et aide la population et le gouvernement à comprendre la désinformation en ligne et ses conséquences sur la société canadienne. Elle a pour but de créer une base de données probantes qui permettra de recenser des mesures éventuelles et d'élaborer les politiques à venir.

Le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique appuie les priorités de l'Initiative de citoyenneté numérique en fournissant une aide financière pour la recherche et les activités axées sur les citoyens. Ce programme améliore et soutient les efforts de lutte contre la désinformation en ligne et les autres menaces en ligne.

En février 2024, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi sur les préjudices en ligne, lequel vise à rehausser la protection des enfants en ligne et à mieux protéger tout le monde au Canada contre la propagande haineuse et d'autres types de contenu préjudiciable en ligne.

