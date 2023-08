VANCOUVER, BC, le 16 août 2023 /CNW/ - Qu'il s'agisse de jeunes étudiants qui déménagent pour la première fois, de familles qui s'installent dans une nouvelle collectivité ou de personnes âgées qui désirent réduire la taille de leur logement, les locataires canadiens de tous âges sont touchés par l'augmentation du coût du logement. Au Canada, tout le monde devrait pouvoir trouver un endroit où vivre qui répond à ses besoins et à ses moyens. Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures concrètes et urgentes pour construire plus de logements pour les personnes vivant au Canada.

Cette semaine, en Colombie-Britannique, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a rencontré des dirigeants municipaux pour discuter des obstacles à la construction d'un plus grand nombre de logements pour les Canadiens. Les municipalités, de même que les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, ont un rôle important à jouer pour accélérer le processus d'approbation et éliminer les formalités administratives qui nuisent aux nouvelles constructions. Pour relever ces défis, il faut une approche concertée.

Aujourd'hui à Vancouver, le ministre Fraser, en compagnie de l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre ainsi que du maire suppléant Pete Fry, au nom du conseil municipal de Vancouver, ont annoncé la construction de plus de 1 100 logements destinés à la location. La construction de ces logements a été rendue possible grâce à des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables de près de 500 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant, en plus d'ajouter une pression accrue sur l'abordabilité du logement. Pour aider à régler ce problème, le gouvernement du Canada a lancé l'iFCLL pour stimuler la construction de logements locatifs. Les logements locatifs constituent une composante importante du marché de l'habitation, et il est essentiel d'accroître l'offre globale au pays pour assurer l'abordabilité du logement pour les Canadiens.

L'annonce a été faite au 5728, avenue Gray, où un ensemble résidentiel offrira des logements au corps enseignant, au personnel et à d'autres membres de la collectivité du campus de l'Université de la Colombie-Britannique. Cet immeuble de 6 étages comptera 150 logements, soit une combinaison de studios et d'unités de 1, 2, 3 et 4 chambres. Il offrira aussi un accès facile aux transports en commun et aux systèmes d'autopartage et de vélopartage dans le quartier. De plus, au moins 10 % des logements de l'ensemble seront destinés en priorité aux personnes âgées, aux jeunes, à la population étudiante, aux personnes dans le besoin ou à des personnes dont l'admissibilité sera conditionnelle à leur appartenance au corps enseignant ou au personnel de l'Université de la Colombie-Britannique.

Citations :

« Nous devons accroître l'offre de logements. Pour ce faire, tous les ordres de gouvernement doivent s'engager et collaborer. Le gouvernement fédéral continuera de faire des investissements stratégiques au moyen de programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs et le Fonds pour accélérer la construction de logements. Il collabore aussi avec ses partenaires provinciaux et municipaux afin que toutes les personnes au Canada aient un chez-soi sûr dont elles sont fières. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville de Vancouver est déterminée à s'assurer que ses résidents ont un chez-soi. C'est pourquoi il est encourageant de voir que la SCHL offre un soutien grandement nécessaire pour accroître le nombre de logements locatifs grâce à des initiatives d'investissement comme l'iFCLL. Celles-ci aident à construire les logements locatifs dont la population a besoin, que ce soit sur le marché locatif, sur celui des coopératives, ou encore des logements avec services de soutien. Nous voulons dans notre ville des logements que les gens peuvent se permettre, et ces 1 100 logements locatifs nous aideront à atteindre notre but. » - Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

Faits en bref :

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fait partie d'un vaste éventail de mesures fédérales visant à soutenir la création de logements dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca.

du . La SNL est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. Le FACL est une initiative de 4 milliards de dollars. Ce programme fournira des fonds aux villes ainsi qu'aux gouvernements autochtones pour l'élaboration de mesures novatrices visant à accroître l'offre de logements et à créer plus rapidement 100 000 logements au Canada .

. L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés expressément à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique.

, le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique. De ce montant, le gouvernement du Canada a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver.

a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium.

a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à Surrey et à Langley .

a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre et , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à et à . D'importants projets d'infrastructure de transport en commun, comme le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , renforcent les collectivités. Ils facilitent la vie d'un plus grand nombre de personnes au Canada et favorisent l'abordabilité. En outre, ils cadrent avec l'engagement du gouvernement fédéral de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes :

Visitez le site Canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]