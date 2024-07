PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN, Yukon, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Pour nous attaquer à la crise du logement, nous devons changer la façon dont les logements sont construits dans les communautés. En mettant l'accent sur l'accroissement de la densité et l'augmentation de l'abordabilité des logements, nous contribuerons à construire un plus grand nombre de logements que la population canadienne peut se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Première Nation des Kwanlin Dün et le Conseil des Ta'an Kwäch'än ont annoncé des ententes visant à accélérer la construction d'un total combiné de 107 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail aidera à stimuler la construction de 1 518 logements au total au cours de la prochaine décennie.

Les ententes conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fourniront plus de 7,2 millions de dollars afin d'éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Le plan d'action de la Première Nation des Kwanlin Dün prévoit cinq initiatives locales, notamment : un nouveau programme incitatif à l'achat d'une habitation pour les personnes qui ont besoin de soutien pour leur mise de fonds; un nouveau système de gestion des données pour améliorer le suivi de l'aménagement d'infrastructures, des taxes et des coûts du cycle de vie; et des ententes avec les gouvernements de Whitehorse et du Yukon afin de relier plus d'infrastructures pour les aménagements futurs.

Le plan d'action du Conseil des Ta'an Kwäch'än prévoit lui aussi cinq initiatives locales. Il mentionne par exemple la mise à jour du système de gestion des stocks afin de simplifier la construction simultanée de logements collectifs, la diversification des aménagements communautaires pour construire plus de logements centralisés et denses avec accès aux commodités, ainsi que des changements aux politiques sur le logement qui permettent d'adopter des approches différentes en matière d'utilisation des terres à des fins résidentielles.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ces plans approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide des logements, ainsi que des fonds supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« C'est avec enthousiasme et fierté que nous annonçons aujourd'hui ces ententes dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Il est essentiel d'éliminer les obstacles uniques au logement dans les communautés autochtones pour que les gens puissent demeurer dans leurs communautés, près de leurs familles et de leur culture. Nous continuerons à travailler avec les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à l'innovation et aux partenariats avec les administrations locales, nous pouvons construire les logements dont nos collectivités ont besoin, tout en créant des quartiers inclusifs et diversifiés abordables. Notre collaboration avec la Première Nation des Kwanlin Dün et le Conseil des Ta'an Kwäch'än dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements incarne cette vision. Ensemble, nous sommes déterminés à rendre la vie plus abordable et à favoriser des collectivités fortes et prospères ici, au Yukon, et partout au pays. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« Cette entente augmentera la capacité des citoyens de la Première Nation des Kwanlin Dün à devenir propriétaires. Le logement est tellement important pour le bien-être de notre peuple. Un parc de logements solide et durable peut contribuer à l'autosuffisance des gens, ce qui leur permet de s'épanouir. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat et du soutien du Fonds pour accélérer la construction de logements. Shä̀w níthän, másin cho, gunałchÎsh, et merci à toutes les personnes qui ont aidé à rendre cela une réalité. » - Sean Uyenets'echᶖa Smith, chef de la Première Nation des Kwanlin Dün

« Aujourd'hui, je ne vois que le début de nos efforts pour combler adéquatement les énormes lacunes attribuables à la crise du logement dans nos collectivités. Je sais que les nouveaux logements que nous construirons dans le cadre de ces ententes profiteront immédiatement à nos citoyens et à notre collectivité, et je suis très heureuse de ce que nous avons accompli. J'espère que cet élan se poursuivra grâce à d'autres projets et partenariats qui nous permettront d'offrir plus de solutions de logement abordable à nos collectivités. » - Amanda Leas, chef du Conseil de Ta'an Kwäch'än

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Brendan Hanley, député fédéral du Yukon , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Sean Smith, chef de la Première Nation des Kwanlin Dün, et Amanda Leas, chef du Conseil des Ta'an Kwäch'än.

, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Sean Smith, chef de la Première Nation des Kwanlin Dün, et Amanda Leas, chef du Conseil des Ta'an Kwäch'än. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

