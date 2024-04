PREMIÈRE NATION No 58 DE LONGLAC, ON, le 5 avril 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les logements sont construits dans les communautés. En mettant davantage l'accent sur la densité et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que la population canadienne peut se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Première Nation no 58 de Longlac, la Bande indienne de Red Rock, la Première Nation de Whitesand, la Première Nation de Wapekeka, la Première Nation de Webequie, la Première Nation de Wunnumin, la Première Nation d'Aroland, la Première Nation du lac Muskrat Dam et la Première Nation de la réserve Shoal Lake no 40 ont annoncé la conclusion d'une entente visant à accélérer la création de plus de 200 logements au cours des trois prochaines années. Le travail qui sera réalisé favorisera la construction de plus de 1 400 logements au cours de la prochaine décennie.

Les ententes conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fourniront plus de 15,3 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Les initiatives planifiées par la Première Nation no 58 de Longlac et par les Premières Nations de Whitesand, de Webequie, d'Aroland et du lac Muskrat Dam comprennent des consultations communautaires sur les différents types de logements envisagés. Elles porteront aussi sur la conception et l'aménagement d'un nouveau lotissement qui servira à créer de nouveaux terrains viabilisés pour la construction de logements. La communauté établira également des relations avec des organismes de logement sans but lucratif en collaboration avec la personne qui occupera son nouveau poste de coordonnateur de l'offre de logements.

Les initiatives planifiées par la Bande indienne de Red Rock comprennent l'élaboration de politiques de logement visant à répondre aux besoins d'une communauté en croissance et d'une population vieillissante. Elles prévoient aussi la création d'une équipe de construction ainsi que l'achat d'outils et de machines de construction. Ces initiatives cadrent avec les besoins liés aux projets, les normes de qualité et les pratiques durables, ce qui ouvrira la voie à des processus de construction simplifiés et efficaces. La Bande indienne de Red Rock entreprendra également la formation du personnel et mettra à jour sa planification des infrastructures.

Les initiatives planifiées par la Première Nation de Wapekeka et la Première Nation Wunnumin comprennent l'élaboration d'un nouveau processus de délivrance des permis de construction et une étude globale de l'offre. Elles prévoient aussi un examen des besoins en infrastructure de leur communauté pour soutenir la population croissante et combler le manque de logements. Ces Premières Nations achèteront également les outils et l'équipement nécessaires à la construction de logements dans la communauté et établiront un entrepôt Quonset pour stocker les matériaux de construction.

Les initiatives planifiées par la Première Nation de la réserve Shoal Lake no 40 comprennent la conception et l'aménagement de nouveaux lotissements pour répondre aux besoins immédiats et à long terme. Elles prévoient également l'élaboration d'une politique sur le logement pour l'attribution des logements au sein de la communauté et l'établissement de plans d'atténuation des incendies et des inondations. La création d'une étude de faisabilité sur le logement des jeunes adultes et l'établissement d'un plan sur les logements accessibles expressément destinés aux aînés en font aussi partie.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide des logements, ainsi que des fonds supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires autochtones pour continuer de construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Le financement fourni dans le cadre de la présente annonce est le suivant :

2,6 millions de dollars pour la Première Nation n o 58 de Longlac ;

58 de ; 531 000 $ pour la Bande indienne de Red Rock ;

; 1,4 million de dollars pour la Première Nation de Whitesand;

1,8 million de dollars pour la Première Nation de Wapekeka;

1,1 million de dollars pour la Première Nation de Webequie ;

; 1,8 million de dollars pour la Première Nation de Wunnumin;

2,4 millions de dollars pour la Première Nation d'Aroland;

1,7 million de dollars pour la Première Nation du lac Muskrat Dam ;

; 2,1 millions de dollars pour la Première Nation de la réserve Shoal Lake no 40.

« C'est avec enthousiasme et fierté que nous annonçons aujourd'hui ces ententes dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Il est essentiel d'éliminer les obstacles uniques au logement dans les communautés autochtones pour que les gens puissent demeurer dans leurs communautés, près de leurs familles et de leur culture. Nous continuerons de travailler avec les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin qu'un plus grand nombre de logements soient construits pour les membres de la population canadienne, à un prix qui correspond à leurs moyens. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Autochtones et tout le monde au Canada méritent un chez-soi sûr. Cet investissement contribue à en faire une réalité pour les familles autochtones du Nord de l'Ontario et de partout au pays. Il accélérera la construction de logements sûrs et abordables pour répondre aux besoins uniques des collectivités. C'est essentiel pour que les enfants autochtones aient la chance de réussir qu'ils méritent. » ‒ L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale de Thunder Bay-Supérieur-Nord

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Patty Hadju , ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale de Thunder Bay‒Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par un représentant de la Première Nation n o 58 de Longlac .

, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale de Thunder Bay‒Supérieur-Nord, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par un représentant de la Première Nation n 58 de . Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

