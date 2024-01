IQALUIT, NU, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'investir plus de 27 millions de dollars pour accélérer l'aménagement de 459 logements dans des collectivités du Nunavut au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 3 100 logements au cours de la prochaine décennie. En mettant davantage l'accent sur une densité résidentielle accrue, la disponibilité des terrains, le développement des capacités et l'abordabilité, nous allons pouvoir construire plus de logements au Nunavut.

Dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), nous avons annoncé notre première entente signée avec la Ville d'Iqaluit. Une somme de près de 8,9 millions de dollars visera à éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin et à accélérer l'aménagement de 160 logements au cours des trois prochaines années. Le plan d'action d'Iqaluit prévoit des initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le financement soutiendra la réduction des exigences de stationnement, l'augmentation de la hauteur des immeubles construits dans certains corridors et la simplification des processus de demande d'aménagement. Il permettra aussi de créer un cadre d'aménagement des terrains privés et d'élargir la création de logements abordables en collaboration avec des fournisseurs sans but lucratif. Iqaluit prévoit également utiliser ce financement pour augmenter la capacité des infrastructures liées au logement et la résilience climatique.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 390 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés aux résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Celles-ci pourraient comprendre l'accélération des délais d'exécution des projets d'ensembles résidentiels, l'autorisation d'une densité accrue et la promotion de l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones, afin de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« Le financement annoncé aujourd'hui va aider à accélérer l'aménagement de 459 logements au cours des trois prochaines années et de plus de 3 100 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements, à des prix que les gens au Canada peuvent se permettre. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les besoins les plus criants au Nunavut sont liés au manque de logements. La construction de plus de logements abordables à Iqaluit peut apporter de nombreux avantages à tous les habitants du Nunavut. Grâce à la collaboration, nous pouvons les soutenir afin qu'ils contribuent à l'économie du Nunavut et du Canada. Il reste du travail à faire, mais ceci est un pas dans la bonne direction. » - Lori Idlout, députée fédérale du Nunavut

« Nous sommes heureux de voir cet investissement fédéral dans les municipalités et hameaux par le biais du Fonds pour accélérer la construction de logements. Au cours des derniers mois, la Société d'habitation du Nunavut a travaillé avec environ 20 hameaux pour élaborer des demandes pour le Fonds et continuera à soutenir les groupes dans la mise en œuvre ciblée de ces initiatives d'aménagement du territoire. La Société d'habitation du Nunavut se réjouit de continuer à collaborer avec les hameaux et l'Association des municipalités du Nunavut sur les résultats stratégiques liés au soutien de la préparation des terrains afin d'accélérer l'offre de 3 000 nouveaux logements dans tout le Nunavut. » - L'honorable Lorne Kusugak, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut

« Ce financement vient du Fonds pour accélérer la construction de logements, et c'est exactement ce qu'il va nous aider à faire. Il va nous aider à accélérer la production de logements à Iqaluit, ce qui est l'un de nos plus grands besoins. La création de 160 logements sur trois ans fera une réelle différence pour la population du Nunavut. » - Solomon Awa, maire d'Iqaluit

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; Lori Idlout , députée fédérale du Nunavut et Solomon Awa, maire d' Iqaluit .

, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; , députée fédérale du et Solomon Awa, maire d' . Le plan d'action de la Ville d' Iqaluit met l'accent sur le soutien au logement abordable. La Ville prend des mesures importantes pour surmonter les obstacles liés à la densité, à la disponibilité des terrains et aux délais d'approbation dans le contexte du Nord.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca carte des initiatives de financement pour le logement Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

