GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 4 mars 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous rendrons plus de logements disponibles au pays, à des prix que les gens peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, les villes de Grand-Bouctouche et de Champdoré ainsi que la Première Nation d'Indian Island ont annoncé des ententes visant à accélérer la construction d'un total combiné de 198 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 1 800 logements au cours de la prochaine décennie.

Les ententes, conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fourniront plus de 7,1 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

La Ville de Grand-Bouctouche recevra près de 2,9 millions de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit dix initiatives locales qui permettront de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Le financement permettra d'avoir plus de logements sur des terrains individuels. Il appuiera l'aménagement de logements abordables, en proposant des programmes incitatifs et en permettant l'établissement de partenariats avec des fournisseurs de logements sans but lucratif. La Ville encouragera aussi l'utilisation de logements préfabriqués et de logements écoénergétiques pour certaines personnes de la communauté.

Champdoré recevra plus de 3,8 millions de dollars pour soutenir son plan d'action, lequel prévoit huit initiatives locale. Le plan d'action de Champdoré simplifiera les processus d'approbation, en soutenant les logements préfabriqués et en mettant en œuvre des primes de densité. Les initiatives offriront des programmes incitatifs pour ajouter des logements aux résidences existantes, pour aider à payer les coûts d'infrastructure pour les nouveaux aménagements et pour convertir des espaces commerciaux en résidences.

La Première Nation d'Indian Island recevra 400 000 $ pour soutenir son plan d'action, qui prévoit cinq initiatives locales. Le plan d'action permettra d'augmenter la capacité de la main-d'œuvre dans le domaine du logement. Il prévoit également l'élaboration d'un cadre d'adaptation côtière pour atténuer les risques liés aux futurs évènements climatiques extrêmes. Les initiatives prévoient également l'achat de terrains supplémentaires pour aider à déplacer et augmenter le nombre de logements dans un emplacement à l'abri des inondations. Elles permettront de créer une densité qui répondra aux besoins de la collectivité et s'appuieront sur des normes environnementales et techniques rigoureuses.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 650 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à construire plus de 190 logements à Grand-Bouctouche, à Champdoré et à Indian Island au cours des trois prochaines années, et de plus de 1 800 logements d'ici dix ans. Les communautés rurales et autochtones ont besoin que tous les ordres de gouvernement collaborent pour aider à construire un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce aux accords que nous annonçons aujourd'hui, des centaines de familles pourront s'installer dans le comté de Kent au cours des prochaines années - des nouveaux arrivants qui contribueront à enrichir leurs communautés, tant sur le plan social qu'économique.» - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Grand-Bouctouche apprécie énormément le soutien financier du gouvernement fédéral envers le Fonds pour accélérer la construction de logements. Cette contribution financière et ce partenariat représentent un bel exemple de collaboration qui nous permettra d'améliorer le besoin évident de logements, ce qui contribuera grandement à la croissance continue de notre communauté. Nous tenons à remercier sincèrement le gouvernent pour sa contribution. Son soutien et son engagement sont indispensables au succès de nos communautés. » - Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son soutien financier crucial dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Cette contribution essentielle renforce notre capacité à répondre aux besoins pressants en matière de logement dans notre communauté. Ensemble, nous travaillons à bâtir un avenir où le logement est accessible à tous. Merci au gouvernement pour son partenariat précieux et son soutien continu dans la réalisation de cet objectif vital pour notre région. » - Jean-Pierre Richard, maire de la Ville de Champdoré

« Ce financement du FACL aura un impact énorme sur la communauté et montre vraiment la force de la direction actuelle. Les membres seront heureux de savoir que ce projet FACL répondra aux besoins de la communauté en matière de logement, ainsi qu'à d'autres éléments de la proposition. Cette proposition créera des aspects sûrs et sains au sein de la communauté. » - Ken Barlow, chef de la Première Nation d'Indian Island

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Dominic LeBlanc , ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'Aldéo Saulnier, maire de Grand- Bouctouche , Jean-Pierre Richard , maire de la Ville de Champdoré et Pierre Levi , administrateur de bande de la Première Nation d'Indian Island.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada. Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

