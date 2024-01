WHITBY, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les municipalités autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous rendrons plus de logements disponibles au Canada, à des prix que les gens peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Whitby ont annoncé une entente qui vise à accélérer l'aménagement de plus de 650 logements au cours des trois prochaines années.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira près de 25 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Le plan d'action de Whitby prévoit neuf initiatives locales qui appuieront la construction d'un éventail de différents types de logements. Elles permettront aussi de répondre aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes densités. Le financement aidera à accélérer le processus d'approbation des logements au moyen de permis électroniques. La Ville prévoit d'autoriser l'aménagement de quatre logements de plein droit sur son territoire, afin d'encourager la création de logements supplémentaires sur les terrains résidentiels existants et l'aliénation de terrains municipaux pour construire des logements abordables. La création d'un plan d'amélioration communautaire et l'élaboration de conceptions de logements préapprouvées font également partie du plan d'action. La Ville de Whitby fera la promotion de logements modulaires, de matériaux de construction de rechange et de logements destinés à la location. De plus, elle encouragera une densité résidentielle accrue autour des principales stations de transport en commun et dans d'autres secteurs de Whitby.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 500 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de son travail. Il poursuivra sa collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec ses partenaires autochtones. Son objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec la Ville de Whitby. Autoriser la construction de quatre logements de plein droit, accélérer les processus d'approbation et favoriser l'utilisation de matériaux de construction de rechange : voilà les mesures que prendra la Ville. Ainsi, elle s'assurera d'augmenter l'offre des types d'habitations dont Whitby a besoin pour résoudre la crise du logement. Nous continuerons de travailler avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de travailler avec la Ville de Whitby pour s'assurer que nous contribuons à répondre aux besoins en matière de logement à Whitby et, en fait, partout au Canada. Ce financement de presque 25 millions de dollars dans le logement à Whitby accélérera l'aménagement de logements sûrs et abordables. On pourra ainsi répondre aux besoins les plus criants dans notre ville en croissance rapide. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« Le financement de 24,9 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements qui est annoncé aujourd'hui sera essentiel pour aider la Ville de Whitby à créer 656 logements. Whitby devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années. C'est pourquoi il est plus important que jamais de veiller à ce que sa population ait accès à des options de logement abordables et réalisables. Tout le monde dans notre collectivité mérite un logement abordable. Ce financement est une étape importante vers la résolution de la crise du logement à laquelle nous faisons face à l'échelle locale et nationale. » - Elizabeth Roy, mairesse de Whitby

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Elizabeth Roy, mairesse de Whitby.

La Ville de Whitby accélérera l'aménagement de plus de 650 logements au cours des trois prochaines années. Elle prévoit créer plus de 18 000 logements au cours de la prochaine décennie.

Le plan d'action de la Ville de Whitby permettra : d'obtenir des permis électroniques dans le cadre du processus d'approbation; de créer des unités supplémentaires et d'autoriser l'aménagement de quatre logements de plein droit dans la ville; d'utiliser des terrains municipaux pour le logement abordable; de promouvoir les logements modulaires et les matériaux de construction de rechange; de concevoir un programme d'amélioration communautaire; d'élargir l'aménagement de terrains urbains en collaboration avec la Région de Durham , d'élaborer des conceptions préapprouvées; et de réduire les exigences en matière de stationnement, le cas échéant.

, d'élaborer des conceptions préapprouvées; et de réduire les exigences en matière de stationnement, le cas échéant. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes suivantes : les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

