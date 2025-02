TORBAY, NL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Afin de progresser dans la résolution de la crise du logement, nous devons construire plus de logements que les personnes au Canada peuvent se payer, plus rapidement. Pour ce faire, nous devons mettre fin au zonage restrictif, accélérer la délivrance des permis et accroître la densité, surtout près des transports en commun et des établissements d'enseignement postsecondaire. Le FACL permettra de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction d'au moins 112 000 logements d'ici 2028. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Torbay ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de 63 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 750 logements pendant la prochaine décennie. L'entente, conclue dans le cadre du deuxième cycle du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 2 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Dans le cadre du FACL, les administrations locales doivent présenter des plans d'action afin de débloquer des fonds pour assurer la mise en œuvre rapide des initiatives de logement. Des versements subséquents seront effectués une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le plan d'action de la Ville de Torbay prévoit cinq initiatives locales, comme la révision des plans municipaux et des réglementations en matière de développement afin d'encourager ou d'autoriser de nouvelles formes de logement, tels que les logements du chaînon manquants. Torbay supprimera également les obstacles au développement en mettant en place un système de permis électronique, en augmentant la capacité de construction en rationalisant les processus et explorera d'autres méthodes de logement en diversifiant les approches de zonage résidentiel. La ville de Torbay offrira des incitations à la diversité et à la densification de l'habitat par le biais d'aménagements de logements du chaînon manquants.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles et les formalités administratives afin de permettre l'aménagement de logements, et c'est exactement ce que feront les partenariats avec les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui a pour but de construire plus de logements, plus rapidement, pour les habitants de Torbay. En travaillant avec la municipalité de Torbay, nous nous assurons que les familles disposent d'un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. » -L'honorable Joanne Thompson, ministre des Aînés et députée de St. John's-Est

« La ville de Torbay est très heureuse de recevoir ce financement de 2,1 millions de dollars dans la cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements par l'entremise de la SCHL. J'aimerais remercier notre personnel, ainsi que Ben Noseworthy, agent de renforcement des capacités de MNL Housing, et notre députée Joanne Thompson, qui ont fait en sorte que ce financement devienne réalité. Torbay, comme beaucoup d'autres communautés, est confrontée à des problèmes de logement et ce financement nous permettra d'éliminer les obstacles et de soutenir la construction de nouveaux logements diversifiés et durables. Nous sommes impatients de travailler avec les promoteurs et la communauté pour identifier les opportunités de développement afin de construire les types de logements dont la ville de Torbay a besoin. Les prochains mois seront très chargés et excitants, à mesure que nous développerons notre stratégie, identifierons des projets, éliminerons les obstacles et commencerons les travaux. Ce financement a une durée définie de trois ans, notre personnel et notre conseil sont convaincus que nous pouvons utiliser ce financement pour avoir un impact positif sur la vie des résidents de la ville de Torbay. » ‒ Craig Scott, maire de Torbay

Faits en bref :

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada et du Plan du Canada sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

et du Plan du sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources pour les médias : Sofia Ouslis, Ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]