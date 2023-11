Aider à construire plus de logements, plus rapidement à Moncton

MONCTON, NB, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements dans leurs collectivités. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous ferons construire un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Moncton ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de plus de 490 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de plus de 5 500 logements au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 15,5 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement.

Elle encouragera la densification et l'augmentation du nombre de logements abordables à Moncton grâce à des programmes de subvention. Ces derniers favorisent la création de logements du chaînon manquant et de logements accessoires, et aident les promoteurs de logements sans but lucratif. Le plan d'action de Moncton aidera également à simplifier l'aménagement en réduisant les obstacles grâce à des changements apportés aux règlements. Ces derniers portent sur la construction d'immeubles de quatre logements de plein droit dans toutes les zones résidentielles ainsi que sur les normes de conception, les restrictions de stationnement, les utilisations permises et les restrictions relatives à la hauteur.

Le FACL aide à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements dans les villages, les villes et les communautés autochtones partout au Canada. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'obtention des résultats. Les administrations locales sont encouragées à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, qui pourraient comprendre l'accélération des délais d'exécution des projets, l'autorisation d'une densité de logements accrue et la promotion de l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones, afin de continuer à construire plus de logements plus rapidement pour la population canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la création de plus de 490 logements au cours des trois prochaines années et de plus de 5 500 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En construisant plus de logements abordables plus rapidement, notre gouvernement ouvre de nouvelles possibilités de croissance à Moncton. En travaillant ensemble, nous pouvons doter nos collectivités de nouveaux outils pour les aider à réaliser leur potentiel et à transformer les possibilités en réalités. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et députée fédérale de Moncton-Riverview‒Dieppe

« Le manque de logements, plus particulièrement les logements abordables, est toujours l'un des enjeux les plus pressants que connaît la Ville de Moncton. Le Fonds pour accélérer la construction de logements offre un soutien important pour construire plus de logements à l'heure où nous en avons grandement besoin. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral d'accorder la priorité à ce programme important. » - Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et députée fédérale de Moncton‒Riverview‒Dieppe, et par Dawn Arnold , mairesse de la Ville de Moncton .

Par l'intermédiaire de plusieurs programmes de subvention, la Ville de Moncton soutiendra la densification et l'augmentation du nombre de logements abordables en favorisant la création de logements du chaînon manquant et de logements accessoires et en aidant les promoteurs de logements sans but lucratif.

Parmi les autres initiatives de la Ville de Moncton , mentionnons la réduction des exigences des règlements de zonage afin de permettre l'augmentation du nombre d'ensembles résidentiels. Ces exigences portent notamment sur l'autorisation de construire des immeubles de quatre logements de plein droit dans toutes les zones résidentielles et sur l'élaboration de modèles de plan de construction pour les immeubles collectifs écoénergétiques;

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Il fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars qui a déjà permis de créer et de réparer plus de 400 000 logements. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés dans le cadre de la SNL.

Depuis la création de la SNL , le gouvernement du Canada a engagé plus de 36,82 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 113 467 logements et la réparation de plus de 126 011 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

Liens connexes :

