DIEPPE, NB, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Grâce à des investissements stratégiques et au leadership fédéral, nous aidons les villes à construire des logements abordables et durables pour les Canadiens et Canadiennes. En collaborant avec les municipalités, nous levons les obstacles, encourageons l'innovation et soutenons une croissance durable.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Dieppe ont annoncé une entente visant à accélérer la construction de 220 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront aussi à stimuler la construction de 3 700 logements pendant la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du deuxième cycle du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 7,2 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Dans le cadre du FACL, les administrations locales doivent présenter des plans d'action afin de débloquer des fonds pour assurer la mise en œuvre rapide des initiatives de logement. Des versements subséquents seront effectués une fois les résultats atteints. Les administrations locales sont encouragées à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent, notamment, accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le plan d'action de la Ville de Dieppe inclut 9 initiatives locales, comme la mise-à-jour des règlements de zonage pour permettre jusqu'à 4 unités de plein droit dans les zones de faible densité. De plus, la ville rendra des terrains municipaux disponibles et offrira des incitatifs financiers pour la création de logements abordables. Elle va aussi mettre en place un programme de navigation pour les développeurs, mettre en place un système de permis électroniques et se doter d'une stratégie de croissance urbaine.

Le gouvernement fédéral a également annoncé un investissement de plus de 300 000 $ pour améliorer l'efficacité énergétique de logements dans le Grand Moncton dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts. Les fonds ont été alloués pour l'identification et l'évaluation des principales rénovations écoénergétiques nécessaires pour les bâtiments résidentiels. L'objectif est d'accroître l'efficacité énergétique et la longévité des immeubles résidentiels destinés à des ménages à revenu faible ou modeste. Une liste de tous les projets bénéficiant d'un financement peut être consultée ci-dessous dans les faits saillants.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles et les formalités administratives afin de permettre l'aménagement de logements, et c'est exactement ce que feront les partenariats avec les collectivités du Nouveau-Brunswick. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, notre gouvernement soutient des municipalités comme Dieppe en levant les obstacles et en accélérant la construction de logements essentiels. En collaborant, nous répondons aux défis du logement dans nos communautés et veillons à ce que davantage de logements abordables et durables soient disponibles pour tous les résidents. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, Présidente du Conseil du Trésor et députée de Moncton--Riverview--Dieppe

« À Dieppe, nous avons comme objectif d'assurer un chez-soi sécuritaire et de qualité pour chaque membre de notre communauté. Cette importante contribution du gouvernement du Canada est un pas de plus vers la création d'une communauté diversifiée et durable qui considère les besoins en logement de tous les résidents actuels et futurs. Cet investissement s'inscrit pleinement dans notre stratégie de logement afin d'augmenter la disponibilité et l'abordabilité des logements à Dieppe. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son appui continu dans la protection et l'amélioration de la qualité de vie pour l'ensemble de notre communauté. Dieppe est et continue d'être un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. » ‒ Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

et du Plan du sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs pourront ainsi améliorer la qualité de ces logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette stratégie se traduira par une réduction importante de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. People's Park Tower Net Zero Initative a reçu 130 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, mis en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Lakeview Tower Net Zero Initiative a reçu 75 900 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, exécuté par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

TRAC Coop Renewal a reçu 113 800 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

