DELTA, BC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les municipalités autorisent la construction de logements sur leur territoire. En mettant davantage l'accent sur la densité et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que la population canadienne peut se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Delta ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de plus de 424 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 4 100 logements pendant la prochaine décennie. L'entente, conclue dans le cadre du deuxième cycle du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira 14,2 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Le plan d'action de la Ville de Delta prévoit sept initiatives locales, comme un programme de logements accessoires pour accroître le nombre d'habitations intercalaires, la réduction des exigences en matière de stationnement, et la modernisation du zonage pour accélérer les approbations d'aménagement. Les possibilités de créer des logements abordables hors marché sur les terrains municipaux et institutionnels seront facilitées par l'inventaire des terres, des incitatifs financiers, le renforcement des capacités et des partenariats stratégiques. Le plan d'action comprend également des améliorations technologiques et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour simplifier l'approbation des aménagements.

Dans le cadre de ses deux cycles de financement, le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 112 000 logements autorisés d'ici 2028. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ces plans approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la mise en œuvre rapide des initiatives, ainsi que des versements subséquents une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Durant le premier cycle du FACL, 4 milliards de dollars ont été engagés auprès des administrations locales. Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

« Le logement abordable hors marché est une réponse essentielle à la crise du logement au Canada et notre partenariat avec Delta permettra d'atteindre cet objectif. Nous continuerons à travailler avec les municipalités, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Construire plus rapidement des logements pour la population de Delta. C'est ainsi que votre gouvernement fédéral résout la crise du logement. En collaboration avec Delta, nous veillerons à ce que les familles aient un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Carla Qualtrough, députée fédérale de Delta

« Delta est l'une des nombreuses villes canadiennes à être confrontée aux pressions de la crise du logement, et ce financement apportera un soutien indispensable à nos efforts de construction de logements et de croissance durable. Au nom du conseil municipal de la ville de Delta, je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, pour son investissement essentiel qui nous aidera à répondre aux besoins de notre communauté en matière de logement ». - Dylan Kruger, maire par intérim de Delta

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

