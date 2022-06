AIDE GOUVERNEMENTALE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE DU CENTRE-VILLE - Longueuil donne le coup d'envoi par la mise sur pied d'une toute nouvelle campagne d'achat local grâce à la plateforme interactive Hello

14 projets au centre-ville

La Ville a retenu en tout 14 projets et mesures axés sur la pérennité et la facilité d'implantation. Dans le but de maximiser l'expérience pour les citoyens et commerçants, la rue Saint-Charles Ouest, située à proximité, a également été ajoutée au territoire d'application de plan d'action, notamment en raison de la concentration des activités commerciales qui s'y trouvent et de son écosystème urbain qui est similaire à celui du secteur du métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

Une première action-phare : la campagne d'achat local

L'une des actions-phares du Plan de relance est la mise en place d'une toute nouvelle campagne d'achat local. Cette campagne vise à encourager les citoyens à effectuer leurs achats auprès des commerçants locaux en se procurant une carte d'achats échangeable auprès des entreprises participantes. Pour chaque carte vendue, la Ville bonifiera le montant de 50 %.

Plusieurs autres actions à venir

Des espaces publics éphémères de type « green desking », des parcours piétons et des espaces fleuris seront également ajoutés au secteur dans le but de créer des lieux d'échanges conviviaux et festifs dans le secteur. La Ville prévoit d'autres mesures comme la possibilité de mettre en place une Société de développement commercial sur la rue Saint-Charles Ouest et de la formation aux commerçants pour les soutenir dans leurs démarches pour encourager les citoyens à fréquenter leurs commerces.

« Ce plan d'action est l'outil par excellence pour soutenir les activités économiques, commerciales, touristiques et culturelles et la vitalité économique de notre territoire, d'autant plus qu'il est le fruit d'une collaboration avec différents acteurs du milieu. C'est d'ailleurs l'une des forces de son élaboration. Nos partenaires nous ont fait part de leur réalité et de leur expérience sur le terrain, en plus de proposer des pistes de solution. Ils ont ainsi bonifié notre diagnostic et nourri notre réflexion. Leur appui et leur mobilisation contribueront assurément à sa mise en œuvre et à sa réussite », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« La reprise économique s'accélère au Québec. Notre gouvernement continue d'offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d'avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants ; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible », a pour sa part souligné la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

« L'entrepreneuriat est un pilier du développement régional ainsi qu'un indice important du bien-être économique et social des populations. Les centres-villes sont le cœur de nos communautés, et leur relance apportera un nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs, qui ont été fragilisés par l'arrêt ou le ralentissement de leurs activités. Cette aide sera bénéfique non seulement pour la ville de Longueuil, mais également pour toute la région de la Montérégie », a précisé le député de Vachon et ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

« Le plan d'action pour la relance du centre-ville contribuera non seulement à la prospérité des commerces et des entreprises touristiques de la Montérégie, mais aussi au bien-être de la population. Je salue le travail de la Ville de Longueuil et de ses partenaires, qui ont inclus plusieurs initiatives propices à un mode de vie actif », a ajouté le député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

« L'aide financière du gouvernement du Québec en soutien aux secteurs commercial et touristique du centre-ville sera bénéfique à tous les quartiers de Longueuil. Il est impératif d'agir maintenant pour permettre à notre municipalité de retrouver sa vitalité et sa force économiques, pour le bonheur tant des gens de la ville que des vacanciers », a affirmé la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond.

Pour connaître tous les détails sur la campagne d'achat local et pour savoir comment se procurer une carte d'achats, rendez-vous sur la page https://espacehello.ca/longueuil.

Pour plus de renseignements concernant le Plan de relance, rendez-vous sur la page longueuil.quebec/centre-ville.

