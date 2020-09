Aide financière de 2,3 G$ aux municipalités : Longueuil se réjouit de cet important soutien du gouvernement du Québec

LONGUEUIL, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Annoncé le 17 juillet dernier, l'Accord sur la relance sécuritaire devait notamment aider les municipalités pour leur permettre d'assurer une prestation rapide des services essentiels, comme le transport collectif. La Ville de Longueuil se réjouit donc de cette aide significative qui était devenue nécessaire puisque les municipalités assurent ces services depuis le début de la pandémie.

« Le maintien d'une saine gestion de nos finances, tout en soutenant l'offre des services de proximité, est un défi majeur pour les municipalités et représente en 2021 un défi de plus de 25 M$ pour Longueuil. Nous avions donc besoin d'une aide significative de la part des gouvernements pour nous permettre de maintenir les services, tout en contribuant davantage à la relance économique », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Ainsi, l'aide annoncée permettra notamment, avec la collaboration des villes de l'agglomération, de maintenir l'offre de services en matière de sécurité publique et les investissements prévus dans les infrastructures d'eaux. À titre de parties prenantes à la relance économique, les villes avaient besoin d'un tel appui de la part des gouvernements pour soutenir leur contribution.

Transport collectif

La situation actuelle liée à la COVID-19 a eu un impact substantiel sur les revenus tarifaires du transport collectif, venant ajouter une pression aux municipalités qui contribuent financièrement à ce secteur qui est un service essentiel pour leur population. L'annonce du gouvernement apporte donc un soulagement important pour la région métropolitaine qui est la plus fortement touchée par les effets de la pandémie.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Renseignements: Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]

Liens connexes

https://www.longueuil.quebec/fr