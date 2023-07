Aide financière aux études - Québec investit 140 M$ par année pour mieux soutenir les étudiants avec le programme de prêts et bourses

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Afin de mieux soutenir financièrement les étudiantes et étudiants, notamment ceux qui ont des enfants à charge, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, confirme que des investissements totalisant 140 millions de dollars par année seront investis au programme d'Aide financière aux études et qu'ils entreront en vigueur dès la prochaine rentrée.

Réduire l'endettement des étudiantes et étudiants parents

Comme cela avait été annoncé dans le budget 2022-2023, le gouvernement vient réduire la dette des parents ayant des enfants à charge qui étudient à temps partiel tout en étant considérés comme étudiant à temps plein, en augmentant la portion d'aide accordée sous forme de bourse. Cette mesure, dont le coût est estimé à 16 millions de dollars par année, viendra réduire l'endettement total des parents à charge pour favoriser la persévérance durant les études. Environ 9 000 étudiantes et étudiants pourraient bénéficier de cette mesure.

Soutenir la population étudiante en contexte d'inflation

Dans le but de continuer à soutenir financièrement les étudiantes et étudiants dans un contexte d'inflation, le gouvernement vient également indexer au taux de 6,44 % certains paramètres des programmes de l'aide financière aux études. Le coût annuel de cette mesure est de l'ordre de 49 millions de dollars.

De plus, comme cela a été annoncé dans le budget 2023-2024, la bonification temporaire des frais de subsistance déployée durant la pandémie de COVID-19 deviendra permanente, au coût de 75,6 millions de dollars par année. Les montants supplémentaires ajoutés aux frais de subsistance sont de 96 $ par mois pour les étudiantes et étudiants résidant chez leurs parents et de 205 $ par mois pour ceux qui n'y habitent pas.

Citation :

« Nous avons promis de mieux répondre aux besoins des étudiantes et étudiants, dont ceux ayant des enfants à charge, et de réduire les dettes d'études, en plus de continuer à soutenir financièrement l'ensemble de la population étudiante dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. C'est une façon concrète de favoriser la poursuite des études et le retour à celles-ci. L'aide financière aux études assure l'accessibilité aux études supérieures à toutes et tous, quels que soient le parcours de vie et le cheminement choisi. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le principal programme de l'AFE est le Programme de prêts et bourses. Son fonctionnement général et ses grands principes sont inclus dans la Loi sur l'aide financière aux études . Le Programme de prêts et bourses permet un accès aux études supérieures ainsi qu'en formation professionnelle au secondaire pour les personnes qui n'en auraient pas les moyens à partir de leurs ressources familiales et personnelles.

. Le Programme de prêts et bourses permet un accès aux études supérieures ainsi qu'en formation professionnelle au secondaire pour les personnes qui n'en auraient pas les moyens à partir de leurs ressources familiales et personnelles. Mentionnons que le modèle québécois d'accessibilité financière aux études se compare toujours avantageusement avec celui des autres provinces canadiennes. Il se démarque en raison de deux grandes caractéristiques :

de faibles droits de scolarité pour les études postsecondaires;



un programme plus avantageux pour les personnes à faibles revenus, puisqu'il accorde davantage d'aide financière sous forme de bourse.

Liens connexes :

Pour connaître les détails de l'aide financière aux études : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes

Ministère de l'Enseignement supérieur :

