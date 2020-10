Aide financière accordée aux PME : Manufacturiers et Exportateurs du Québec salue cette bonification du gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce d'aujourd'hui du gouvernement fédéral concernant une bonification de l'aide financière accordée aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) afin de les appuyer dans la deuxième vague de la COVID-19.

« Dans ce contexte de crise, il faut être en mesure de soutenir de manière concrète et rapide nos entreprises. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les PME. Il faut s'assurer que l'aide financière parvienne rapidement aux entreprises et cible celles qui en ont le plus besoin. Pensons notamment à des secteurs durement touchés comme l'aéronautique qui ont besoin d'un soutien direct et durable en raison des défis auxquels ils sont actuellement confrontés », mentionne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« Le secteur manufacturier avait un bel élan avant la pandémie. On vit une situation qui sort de l'ordinaire et il nous faut collectivement se donner les moyens nécessaires afin d'assurer notre vitalité économique. On doit donc continuer d'appuyer ces entreprises dans toutes les régions du Québec. MEQ tient à réitérer au gouvernement fédéral sa pleine collaboration dans le déploiement d'initiatives permettant d'accompagner les entreprises manufacturières dans ces moments d'incertitudes », ajoute Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

