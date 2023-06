OTTAWA, ON, le 13 juin 2023 /CNW/ - La violence entre partenaires intimes (VPI) est un grave problème de santé publique qui entraîne des répercussions immédiates et à long terme sur les victimes, les survivantes et survivants et leurs familles. Les victimes et les survivantes et survivants de VPI sont souvent confrontés à l'angoisse physique et mentale, à l'humiliation et à l'intimidation, ce qui peut rendre difficile le recours à justice. Il est essentiel de fournir des ressources juridiques améliorées et accessibles pour que les victimes et les survivantes et survivants puissent demander justice en toute confiance.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, de l'honorable Dre Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, et Kim Hawkins, directrice générale du Rise Women's Legal Centre, ont annoncé un soutien financier de plus de 3,1 millions de dollars au Rise Women's Legal Centre pour des projets visant à améliorer l'accès à la justice des victimes de violence entre partenaires intimes en Colombie-Britannique. Situé à Vancouver, le Rise Women's Legal Centre est un bureau d'aide juridique communautaire indépendant qui fournit des services juridiques accessibles aux femmes de la Colombie-Britannique.

Grâce à ce financement, le gouvernement du Canada aide les victimes à s'orienter dans le système juridique et leur assure le soutien nécessaire par l'intermédiaire de diverses initiatives, dont les suivantes :

Conseils juridiques indépendants, représentation juridique indépendante et services d'accompagnement pour les victimes et les survivantes et survivants de VPI par l'intermédiaire d'un bureau d'aide juridique virtuel. Ce projet fournira également de la formation et des ressources aux organismes communautaires, ainsi qu'aux avocats et aux professionnels du droit qui travaillent avec les victimes et les survivantes et survivants de VPI.

Amélioration des programmes de défense des intérêts dans le domaine du droit de la famille dans la province, en recensant et en comblant les lacunes dans les services actuels. L'initiative fournira aussi une gamme de soutiens aux intervenants qui aident les personnes à s'orienter dans le système de justice familiale, au moyen d'une formation continue normalisée, d'un mentorat et de soutiens pratiques.

Sensibilisation accrue au programme Rise's Family Advocate Support Line, désormais élargi pour joindre davantage d'organismes autochtones de la Colombie-Britannique et fournir un soutien spécialisé en matière de droit de la famille et de protection de l'enfance, en particulier aux représentants de bandes des Premières Nations.

Le ministère de la Justice Canada offre un financement total de 3 192 260 $ sur cinq ans, par l'intermédiaire du Programme juridique de partenariats et d'innovation et du Fonds canadien de justice familiale.

« Bien que la VPI puisse toucher n'importe qui, ce sont les femmes qui en sont le plus victimes. Elles en subissent des préjudices physiques, mentaux, cognitifs et financiers. La mise en place d'un système de soutien adéquat contribuera à réduire les obstacles et à améliorer l'accès des victimes à la justice, ce qui constitue une valeur canadienne fondamentale et une partie intégrante d'une société juste et équitable fondée sur la primauté du droit. Grâce au financement accordé au Rise Women's Legal Centre, notre gouvernement contribue à l'expansion de ces services et apporte un soutien indispensable aux victimes et à leurs familles en Colombie-Britannique. »

Gary Anandasangaree, député

Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Il est essentiel de fournir les bons systèmes de soutien aux victimes de violence entre partenaires intimes en Colombie-Britannique pour qu'elles puissent obtenir justice et trouver la paix. Lorsque le foyer n'est plus un endroit sûr, des organisations telles que le Rise Women's Legal Centre offrent le soutien, l'accès et les conseils dont ont besoin les victimes de VPI pour avoir l'assurance qu'elles obtiendront la justice qu'elles méritent. »

L'honorable Dre Hedy Fry, députée

Députée de Vancouver-Centre

« Ce financement aura d'importantes répercussions sur notre capacité de répondre aux besoins des survivantes et survivants de violence entre partenaires intimes, qui ont souvent un accès limité aux mesures de soutien juridique, en particulier dans les petites communautés. Grâce à ces fonds, nous pourrons offrir aux femmes un accès direct aux navigateurs juridiques et aux avocats susceptibles de leur fournir une aide tenant compte des traumatismes et des conseils juridiques indépendants. Il sera également possible de renforcer le réseau de travailleurs de soutien et d'organismes de lutte contre la violence de Colombie-Britannique, en misant sur la collaboration et la formation. Enfin, nous pourrons améliorer la sensibilisation qui doit essentiellement être menée auprès des organisations autochtones de la Colombie-Britannique. Au moyen du soutien offert par le ministère de la Justice, notre équipe met tout en œuvre pour s'assurer que les survivantes et survivants de violence de la Colombie-Britannique peuvent compter sur de l'aide juridique pendant l'une des périodes les plus difficiles de leur vie. »

Kim Hawkins

Directrice générale, Rise Women's Legal Centre

Faits en bref

La violence entre partenaires intimes (VPI), aussi appelée violence conjugale ou familiale, fait référence à de multiples formes de préjudice causé par un ou une partenaire intime ou un conjoint ou une conjointe actuel ou antérieur. La VPI est observée dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel type de relation intime, y compris dans un mariage, une union de fait ou une relation amoureuse, dans une relation hétérosexuelle ou une relation 2ELGBTQI+. Elle peut survenir à n'importe quelle étape d'une relation et même après celle-ci, que les partenaires vivent ensemble ou non, qu'ils soient intimement liés ou non.

Les femmes représentent la majorité des victimes d'homicides entre partenaires intimes au Canada : elles forment 80 % des personnes tuées par un partenaire intime entre 2014 et 2020. En 2020, 160 femmes ont été tuées violemment au Canada . De plus, 40 % des femmes déclarent avoir subi une forme de VPI au cours de leur vie et 30 % de toutes les femmes de 15 ans et plus déclarent avoir été victimes d'une agression sexuelle.

Même si les femmes autochtones représentent environ 5 % de toutes les femmes au Canada, elles représentaient 22 % de toutes les femmes tuées par un partenaire intime entre 2014 et 2020.

En 2014, les femmes étaient deux fois plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir été agressées sexuellement, battues, étranglées ou menacées avec une arme à feu ou un couteau. À l'inverse, les hommes étaient 3,5 fois plus susceptibles que les femmes de déclarer avoir reçu des coups de pied ou d'avoir été mordus ou frappés avec un objet.

Le Programme juridique de partenariats et d'innovation (PJPI) du ministère de la Justice du Canada offre du financement sous forme de contribution pour des projets visant à faire en sorte que le système de justice canadien soit équitable, adapté et accessible. Le PJPI soutient des activités qui répondent efficacement aux conditions changeantes qui influencent la politique canadienne en matière de justice. Les priorités comprennent l'accès à la justice, la violence familiale et les nouvelles questions de justice. Le Fonds canadien de justice familiale facilite l'accès au système de justice familiale pour les familles qui se séparent ou divorcent.

Dans le budget de 2021, sous le thème « Promouvoir un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre », le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 48,75 millions de dollars sur cinq ans pour assurer l'accès à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique pour les survivantes et survivants d'agressions sexuelles et de violence entre partenaires intimes; et 35 millions de dollars sur cinq ans pour fournir des soutiens supplémentaires aux victimes de violence entre partenaires intimes afin qu'elles puissent s'orienter dans le système de justice familiale.

