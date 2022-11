OTTAWA, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Vous avez perdu le contrôle sur votre endettement? Vous ne savez pas où trouver de l'aide? Sachez que vous n'êtes pas seul.

Dans le cadre du Mois de la littératie financière 2022, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) travaillent de concert pour aider les Canadiennes et Canadiens à trouver des conseils et des solutions fiables pour régler leurs problèmes d'endettement. Les sites Web du BSF et de l'ACPIR fournissent des outils et des renseignements importants pour aider les consommateurs à faire face à leurs difficultés financières. Mais comment trouver le bon professionnel? Lorsque vous cherchez de l'aide pour gérer vos dettes, voici quelques points à considérer :

Méfiez-vous des conseillers en gestion de dettes non réglementés et sans licence qui prétendent être autorisés à vous aider dans vos démarches d'insolvabilité. Certains facturent des centaines, voire des milliers de dollars pour des services qu'ils ne sont pas autorisés à fournir, ou pour des services inutiles offerts avant, pendant ou après le dépôt d'une proposition de consommateur ou d'une procédure de faillite.

Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Méfiez-vous des tactiques de vente agressives ou des promesses irréalistes de résolution rapide de vos problèmes d'endettement ou de redressement de votre cote de crédit. Les signes peuvent inclure des frais élevés, des taux d'intérêt élevés, ou des paiements différés. Faites également attention aux conseillers qui vous encouragent à faire de nouvelles avances de fonds sur votre carte de crédit, ou qui vous incitent à contracter un prêt à taux d'intérêt élevé pour payer leurs honoraires.

Rencontrez un syndic autorisé en insolvabilité (SAI). Les SAI fournissent des conseils impartiaux et objectifs sur les différentes options offertes pour composer avec l'endettement. Les SAI sont tenus d'évaluer votre situation financière et personnelle, et de discuter de toutes les options pour résoudre vos difficultés financières, qu'il s'agisse de vous libérer de vos dettes par une procédure d'insolvabilité, ou trouver des solutions pour éviter l'insolvabilité.

Le BSF dispose d'un registre de SAI et de cabinets de syndics. Les services de SAI sont disponibles dans tout le pays, même dans les endroits les plus reculés.

Un SAI peut vous recommander des solutions pour vous éviter d'être déclaré insolvable, comme discuter avec vos créanciers, consolider vos dettes, établir et suivre un budget ou un plan de gestion des dettes (PGD). Au besoin, il vous orientera vers un organisme de conseil en crédit de bonne réputation, par exemple, pour obtenir des services pour créer un PGD.

Si votre situation financière est très grave, un SAI peut recommander une option d'insolvabilité telle qu'une proposition de consommateur ou une faillite. Les SAI sont les seuls professionnels autorisés à administrer ces options d'insolvabilité réglementées par le gouvernement.

professionnels autorisés à administrer ces options d'insolvabilité réglementées par le gouvernement. Demandez une consultation gratuite. Les premières consultations avec un SAI peuvent être gratuites, de sorte que les personnes confrontées à des problèmes d'endettement peuvent obtenir des conseils sans engagement et sans frais initiaux.

Surtout, assurez-vous d'être bien averti et consultez des sources d'information fiables, posez des questions et demandez un deuxième avis. Vous éviterez ainsi de payer des services ou des frais inutiles.

Citations

« Les personnes confrontées à des situations financières désespérées sont vulnérables aux fausses promesses d'une solution rapide à leurs problèmes d'endettement. Toute personne qui envisage une proposition de consommateur ou une faillite devrait d'abord rencontrer un syndic autorisé en insolvabilité. Les SAI sont les seuls professionnels réglementés par le gouvernement fédéral qui sont habilités à fournir des options pour alléger votre dette comme la faillite et les propositions de consommateur. Les SAI sont tenus de respecter un code de déontologie et d'étudier toutes les options d'allègement de dette afin d'aider les débiteurs à trouver la solution qui répond le mieux à leurs besoins. »

- Elisabeth Lang, surintendante des faillites

« Les Canadiennes et Canadiens peuvent être certains que lorsqu'ils demandent conseil à un syndic autorisé en insolvabilité, ils traitent avec une personne qui a démontré qu'elle possède les connaissances, l'expérience et les compétences nécessaires pour les aider à faire des choix éclairés pour gérer leurs dettes. Les SAI sont les seuls professionnels de l'allégement de la dette au Canada qui sont légalement tenus d'offrir une évaluation financière complète, d'expliquer toutes les options d'allégement de la dette et de fournir des conseils impartiaux. »

- Jean-Daniel Breton, président de l'ACPIR

Faits en bref

Le portail de solutions à l'endettement du BSF fournit des renseignements précis et fiables, y compris un questionnaire pratique, pour aider les consommateurs à faire face à leurs difficultés financières.

L'ACPIR est l'association professionnelle nationale qui représente près de 1 500 membres et associés, pour la plupart des SAI qui ont obtenu le titre de professionnel agréé de l'insolvabilité et de la réorganisation.

