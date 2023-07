Aide aux ménages pour la période du 1er juillet - Besoin d'un logement? On est là pour vous aider!

QUÉBEC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Les derniers jours ont montré l'efficacité du réseau mis en place par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et ses partenaires afin de venir en aide aux ménages à la recherche d'un logement pour le 1er juillet. Bien que la situation soit sous contrôle, tant les offices d'habitation, les municipalités, les organismes communautaires que la SHQ restent aux aguets pour aider les ménages qui sont toujours dans le besoin. Ceux-ci sont d'ailleurs invités à communiquer avec leur office d'habitation ou le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ au 1 800 463-4315.

En date du 3 juillet, 199 ménages étaient hébergés temporairement, chez des parents ou à l'hôtel, après avoir communiqué avec les services d'aide à la recherche de logement (SARL) des offices d'habitation ou avec la SHQ. Toujours accompagnés dans leur recherche, ils font partie des 5 579 demandes d'aide de tout ordre concernant le 1er juillet qui ont été adressées à ce réseau depuis janvier dernier. De ce nombre, 3 088 demandes sont considérées fermées, et 2 491 sont encore actives et font l'objet d'un suivi. Mentionnons que ces demandes ne sont pas que pour de la recherche de logement mais pour toute sorte d'informations. De plus, près de 1 300 ménages parmi les 5 579 demandes traitées ont trouvé un logement permanent.

Parmi les situations pour lesquelles des solutions ont été trouvées, certaines illustrent vraiment la valeur du soutien offert. En voici quelques exemples :

Une dame monoparentale qui a quatre jeunes enfants ainsi qu'un animal avait été évincée de son logement. Elle avait aussi perdu son emploi après des absences fréquentes pour s'occuper de ses enfants souvent malades. Grâce à l'accompagnement fourni par le SARL de sa localité, elle a obtenu un logement et un supplément au loyer qui lui permettra de payer un loyer équivalent à 25 % de son revenu.

Une dame dans la cinquantaine, vivant seule, devait déménager le 1 er juillet. Elle a été accompagnée dans sa recherche de logement sur le marché privé et le SARL l'a même aidée à coordonner son déménagement entre le logement qu'elle avait et le nouveau.

Un monsieur vivant depuis plusieurs années au même appartement avait reçu un avis de reprise de logement pour le 30 juin. Ne connaissant pas ses droits et n'ayant pas de solution de rechange, il a été accompagné par le SARL et les organismes partenaires de sa localité pour à la fois faire valoir ses droits auprès du Tribunal administratif du logement et s'inscrire à une liste d'attente pour un HLM.



Tout au long de la fin de semaine, la SHQ a aussi fait des suivis pour venir en aide à des ménages n'ayant pas communiqué au préalable avec un SARL et dont la situation avait été rapportée dans les médias. En collaboration avec les offices des territoires visés et des organismes, des ménages ont été accompagnés pour trouver une solution à leur situation et se loger temporairement au besoin.

Citation :

« J'en suis consciente, la date du 1er juillet amène beaucoup de stress pour les ménages qui sont à la recherche d'un logement. C'est pourquoi le réseau d'entraide constitué des offices d'habitation, des municipalités, de la Société d'habitation du Québec et d'une multitude d'organismes communautaires s'y prépare longtemps à l'avance et déploie tous les efforts requis pour que chaque demandeur ait un toit. Je suis très satisfaite des résultats qui démontrent que lorsqu'on travaille en amont, on peut rapidement trouver des solutions. Je félicite chacun des intervenants. Leur travail s'inscrit dans une continuité, car l'objectif ultime est de trouver un toit permanent aux ménages qui sont hébergés temporairement pour le moment. Maintenant, nous allons consacrer nos efforts à accompagner de façon soutenue ceux et celles qui sont relogés de façon temporaire afin qu'ils trouvent un toit permanent ».

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Tout au long de l'année, les offices d'habitation, les municipalités et la SHQ déploient des efforts pour s'assurer que l'accompagnement requis soit offert, en prévision du 1 er juillet.

juillet. La SHQ a lancé en janvier dernier une campagne de communication pour inviter les ménages qui n'allaient pas renouveler leur bail à chercher un nouveau logement sans tarder. Depuis mai, un nouveau volet de cette campagne fait état des services d'aide disponible. Pour en savoir plus, on peut consulter : quebec.ca/recherchelogement.

Le 25 avril, la ministre responsable de l'Habitation annonçait les mesures concrètes mises en place en prévision du 1er juillet. Dotées d'un budget de 5,8 M$, ces mesures ont permis la mise en service de 35 SARL à l'échelle du Québec et à plusieurs municipalités de rendre disponible de l'aide tel de l'hébergement temporaire ou de l'entreposage de biens pour les ménages admissibles.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

