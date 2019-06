Aide aux médias : la FPJQ nomme un représentant

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) accepte l'offre du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, de siéger au comité qui devra déterminer les critères d'admissibilité à l'aide aux médias, annoncée par le gouvernement fédéral dans le dernier budget. Pour ce faire, elle a demandé à Pierre Sormany de la représenter.

Pierre Sormany, une figure bien connue du milieu de l'information, a été journaliste pendant plus de 40 ans. Il a travaillé au Soleil de Québec et dans de nombreux magazines, où il a occupé des postes de rédacteur en chef, de recherchiste et de scénariste. De plus, il a œuvré à Radio-Canada, où il a été rédacteur, puis directeur des émissions d'affaires publiques et responsable de l'Unité d'enquête du diffuseur public. Il a ensuite pris la direction des Éditions Vélo-Québec, de Québec-science, de Géo Plein air et de Vélo Mag.

Pierre Sormany enseigne le journalisme à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Il a aussi donné des séances de formation en journalisme scientifique dans plusieurs pays d'Afrique. Il est l'auteur du livre Le Métier de journaliste, a remporté une douzaine de prix canadiens de journalisme scientifique ou médical et a reçu le prix Jules-Fournier, décerné par le Conseil supérieur de la langue française.

Le mandat du comité sera double, puisque, en plus de déterminer les critères d'admissibilité à l'aide fédérale, il devra conseiller le gouvernement en vue de la formation du comité permanent chargé de gérer cette aide financière

La FPJQ réitère qu'elle accueille favorablement cette aide d'urgence, mais elle déplore le fait qu'Ottawa refuse pour le moment d'imposer des redevances aux géant du Web vers lesquels une grande partie des publicités de la presse écrite ont migré au cours des dernières années, ce qui prive les journaux de sources de revenus importantes. Elle déplore, par ailleurs, ce qu'elle considère comme un manque de transparence dans le processus d'attribution de cette aide.

