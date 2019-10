Aide à la presse écrite : la CSN se réjouit des annonces gouvernementales

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN se réjouit des mesures annoncées aujourd'hui par les ministres Éric Girard et Nathalie Roy pour venir en aide aux médias écrits. La CSN y retrouve des dispositions qu'elle réclame depuis des années et qu'elle avait présentées lors de la commission parlementaire tenue en août dernier.

« Nous saluons les mesures annoncées par Québec aujourd'hui, a déclaré le président de la CSN, Jacques Létourneau. La crise est d'une telle ampleur qu'elle touche l'ensemble de la presse écrite. Nous espérons seulement qu'il ne soit pas trop tard et que les médias écrits, actuellement menacés, pourront traverser la crise. Il en va de l'intérêt, non seulement de milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur de l'information, mais également de l'ensemble de la population en droit d'avoir accès à une information diversifiée et de qualité. »

La présidente de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN), Pascale St-Onge, se montre satisfaite des dispositions mises en place aujourd'hui. « En fonction de l'urgence de la situation, le gouvernement devait s'assurer que les crédits d'impôt soient rétroactifs au 1er janvier dernier. Par l'entremise d'Investissement Québec, les entreprises de presse n'auront pas à attendre le remboursement d'impôt l'an prochain pour toucher les sommes auxquelles ils ont droit. Quand on pense à la situation du Groupe Capitales Médias, qui s'est mis sous la protection de ses créanciers, il s'agit d'une excellente nouvelle. »

La présidente de la FNC-CSN salue également l'audace du gouvernement de hausser les critères comparativement aux dispositions prévues par le gouvernement fédéral, qui ne sont toujours pas mises en application. « En commission parlementaire, nous avons déploré que le montant maximal éligible pour le crédit d'impôt de 25 % des mesures fédérales, soit 55 000 $, ne correspondait pas à la réalité des entreprises de presse. Nous sommes heureux que le gouvernement hausse la barre avec un crédit d'impôt de 35 % jusqu'à concurrence de 75 000 $, ce qui nous semble beaucoup plus réaliste. »

Pascale St-Onge rappelle toutefois que le travail est loin d'être terminé. « Nous avons été très clairs en commission parlementaire : nous avions besoin de mesures d'urgence, mais nous devons également travailler à long terme pour combler la fuite des revenus publicitaires vers les géants du numérique. Ce n'est pas seulement la presse écrite, mais l'ensemble des médias d'information qui font face à cette perte importante de revenus. Voilà pourquoi nous attendrons les conclusions de la commission parlementaire afin que des mesures structurantes soient mises en place, notamment par l'entremise d'un Fonds d'aide aux médias. »

La Fédération nationale des communications (FNC-CSN) regroupe 7000 membres œuvrant dans les domaines des communications et de la culture.

Présente, tant dans le secteur public que privé, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

