AGT Products inc. obtient la certification Excellent lieu de travail

MISSISSAUGA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - AGT Products inc., l'un des principaux fabricants nord‑américains de matériaux de construction novateurs et de solutions en matière de rénovations résidentielles, est fière d'annoncer qu'elle a obtenu officiellement la certification Excellent lieu de travailMD (Great Place to Work®). Cette reconnaissance prestigieuse est entièrement fondée sur les commentaires recueillis directement auprès des membres du personnel au sujet de leur expérience de travail à AGT Products inc.

Great Place to Work® - Certifié

L'organisme Great Place To WorkMD est l'autorité mondiale qui met de l'avant la culture en milieu de travail, l'expérience du personnel et les comportements de leadership en vue de favoriser l'engagement du personnel, la rétention, l'innovation et le rendement de l'entreprise.

« La certification Excellent lieu de travail est une attestation très convoitée qui exige un dévouement continu et intentionnel à l'expérience globale du personnel », déclare Sarah Lewis-Kulin, vice‑présidente de la reconnaissance mondiale à Great Place To Work. Elle souligne que la certification est la seule reconnaissance officielle qui est obtenue grâce à la rétroaction en temps réel du personnel sur la culture de leur entreprise. « Cette reconnaissance témoigne du fait qu'AGT Products inc. se démarque comme étant l'un des meilleurs employeurs, car l'entreprise offre à son personnel un excellent environnement de travail. »

« L'obtention de la certification Excellent lieu de travail est une étape importante pour AGT Products inc., car elle reflète la culture que nous avons bâtie tous ensemble grâce à notre travail acharné », déclare Francis Malboeuf, directeur général d'AGT Products inc. « À AGT, les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à favoriser un environnement où le personnel se sent valorisé, soutenu, outillé et fier du travail qu'il accomplit chaque jour. Cette reconnaissance est attribuable à l'ensemble de notre équipe, dont la passion, la collaboration et le dévouement continuent de soutenir notre réussite. »

À AGT Products inc., l'établissement d'une culture d'entreprise positive et solidaire est une priorité. L'entreprise s'engage à responsabiliser son personnel par la collaboration, l'innovation, la communication ouverte et les occasions de croissance. Qu'il s'agisse de travail d'équipe interfonctionnel, de mobilisation des dirigeants ou de l'importance accordée au bien‑être et à la reconnaissance du personnel, AGT investit continuellement dans la création d'un milieu de travail où les gens peuvent s'épanouir tant sur le plan professionnel que personnel.

Connue pour son portefeuille novateur de marques de matériaux de construction, dont DRICOREMD, BARRICADEMD et RHINO Carbon FiberMD, AGT Products inc. estime que des équipes fortes sont à l'origine de marques fortes. Cette certification renforce l'engagement d'AGT à favoriser un environnement qui attire, perfectionne et retient les meilleurs talents tout en continuant à fournir des solutions innovantes à la clientèle partout en Amérique du Nord.

« L'obtention de cette certification confirme l'incroyable culture que notre équipe a contribué à mettre en place, ajoute M. Malboeuf. Alors que nous continuons à croître et à innover, nous restons concentrés sur le maintien d'un milieu de travail fondé sur la confiance, le travail d'équipe, la responsabilité et l'amélioration continue. »

Selon une étude menée par Great Place To Work, les personnes à la recherche d'un emploi ont 4,5 fois plus de chances de trouver un patron formidable dans un lieu de travail qui possède la certification Excellent lieu de travail. En outre, les personnes qui travaillent dans des organisations détentrices de la certification ont 93 % plus de chances de se réjouir d'aller au travail et sont deux fois plus susceptibles de recevoir une rémunération juste, de percevoir une part équitable des bénéfices de l'entreprise et d'avoir de bonnes chances d'obtenir une promotion.

Nous recrutons!

Vous souhaitez faire croître votre carrière dans une entreprise qui accorde la priorité à son personnel? Visitez notre page Carrières à l'adresse www.agtproductsinc.com/careers.

À propos d'AGT Products inc.

AGT Products inc. est un fabricant nord‑américain de matériaux de construction novateurs destinés aux propriétaires, aux entrepreneurs et aux professionnels commerciaux. Grâce à des marques de confiance comme DRICOREMD, BARRICADEMD et RHINO Carbon FiberMD, AGT fournit des produits de haute performance conçus pour améliorer le confort, la durabilité et le rendement structurel dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. AGT Products inc., dont le siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, sert des clients partout au Canada et aux États‑Unis.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.agtproductsinc.com et suivez AGT sur LinkedIn pour obtenir les plus récentes informations et mises à jour.

À propos de la certification Excellent lieu de travailMD

La certification Excellent lieu de travailMD est la marque de reconnaissance la plus convoitée d'« employeur de choix » par les entreprises. Il s'agit de la seule reconnaissance entièrement fondée sur la rétroaction des membres du personnel au sujet de leur expérience au travail, et plus précisément de la constance selon laquelle leur expérience sur le lieu de travail est fondée sur la confiance. La certification Excellent lieu de travail est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs, et constitue la référence mondiale en matière de détermination et de reconnaissance de l'expérience exceptionnelle du personnel. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays se portent candidates à la certification Excellent lieu de travail.

À propos de la Great Place To WorkMD

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, Great Place To WorkMD s'appuie sur trente ans de recherche et de données d'avant‑garde pour aider chaque lieu à devenir un endroit où il fait bon travailler pour chaque personne. Sa plateforme propriétaire et le modèle Pour tousMC aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque membre du personnel. Les lieux de travail exemplaires reçoivent la certification Excellent lieu de travailMD ou se retrouvent sur la liste très convoitée des Meilleurs lieux de travailMC.

Découvrez-en plus sur le site greatplacetowork.ca/fr et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE AGT Products Inc

Personne-ressource pour les médias : Rafaela Araujo, Directrice du marketing, AGT Products Inc., [email protected]