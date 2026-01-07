Le nouveau panneau de revêtement extérieur combine la résistance structurelle avec l'isolation continue intégrée pour une performance thermique supérieure.

MISSISSAUGA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - AGT Products inc., un innovateur de premier plan dans le domaine des planchers bruts et des solutions de construction, est fier d'annoncer le lancement de X‑Terior ciMC de DRICOREMD (Continuous Insulation, isolation continue en français), son plus récent produit conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences rigoureuses des codes du bâtiment résidentiel et des codes de l'énergie. Cette diversification de produit marque une étape importante dans l'engagement d'AGT à élaborer des solutions intelligentes, efficaces et résistantes pour les applications résidentielles en Amérique du Nord.

Combinant un OSB répondant aux exigences structurelles 1 et une isolation en polystyrène expansible (PSE) à haute efficacité, ce panneau tout-en-un élimine la nécessité d'installer séparément le revêtement et les couches de mousse rigide, ce qui réduit considérablement le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre. Avec une valeur R de 5,1 (testée selon la norme ASTM C518), il offre des performances thermiques élevées, ainsi qu'une résistance à l'humidité et une intégrité structurelle.

« Avec le lancement de X‑Terior ciMC de DRICOREMD, nous élargissons la marque de confiance DRICORE à une nouvelle catégorie de solutions pour murs extérieurs », explique Francis Malboeuf, directeur général d'AGT Products inc. « C'est plus qu'un simple lancement de produit, c'est le reflet de la façon dont nous continuons à repousser les limites de l'innovation chez AGT. Nous sommes toujours tournés vers l'avenir et travaillons en étroite collaboration avec notre équipe de R-D pour élaborer des solutions qui rendent la construction plus facile, intelligente et accessible. Notre objectif est de donner aux professionnels et aux bricoleurs des produits offrant des performances fiables, et X‑Terior ciMC de DRICOREMD est un parfait exemple de la concrétisation de cette vision. »

Conçu pour les nouvelles constructions et les rénovations, X‑Terior ciMC de DRICOREMD comprend des panneaux OSB de 7/16 po assemblés à une mousse PSE de 1 1/8 po à l'aide d'un adhésif permanent à haute résistance, ce qui assure une durabilité et un alignement à long terme. Compatible avec les outils de chantier standard, il peut être installé horizontalement pour répondre aux différents besoins de la construction.

X‑Terior ciMC de DRICOREMD répond aux principales normes nord-américaines, y compris la norme CAN/ULC-S701-11 (type 2), la certification NGBS Green, et la certification UL Environment, et offre une résistance aux moisissures (ASTM C1338), ce qui le rend admissible au titre des crédits LEED et aux programmes de construction durable.

« Ce lancement renforce ce que la marque DRICORE représente : l'innovation ayant une incidence sur le monde réel », déclare Rafaela Araujo, directrice du marketing chez AGT Products inc. « Nous ne nous contentons pas de mettre un produit sur le marché; nous apportons clarté, confiance et rapidité à un élément essentiel de l'enveloppe du bâtiment. »

Faisant partie de la gamme croissante de solutions de construction haut de gamme d'AGT, qui englobent les systèmes de plancher brut, la réparation du béton et l'isolation des murs intérieurs, X‑Terior ciMC de DRICOREMD reflète l'investissement continu de l'entreprise dans des méthodes de construction plus intelligentes, rapides et intégrées. Alors que l'industrie évolue vers des normes d'efficacité et de performance plus élevées, AGT reste à l'avant-garde en fournissant des solutions conçues dans le respect des codes, qui favorisent la rapidité d'exécution et la fiabilité à long terme.

X‑Terior ciMC de DRICOREMD est maintenant en vente dans certains magasins Home Depot Canada et en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://dricore.com/products/dricore-x-terior/ ou https://www.homedepot.ca/produit/dricore-x-teriorci-1-9-16-x4-ft-x-8-ft-eps-foam-osb-exterior-sheathing-1-pack-/1001935980

À propos d'AGT Products inc.

AGT Products inc. est un fabricant canadien qui est engagé à créer des solutions de construction novatrices et faciles d'utilisation afin de rendre les maisons plus sûres, confortables et efficaces. Fort d'un héritage de qualité et d'innovation au service du client, AGT sert les propriétaires et les entrepreneurs professionnels à travers l'Amérique du Nord grâce à ses marques phares : DRICOREMD, BARRICADEMD et Rhino Carbon FiberMD.

SOURCE AGT Products Inc

Personne-ressource pour les médias : Rafaela Araujo, Directrice du marketing, AGT Products inc., Courriel : [email protected], www.agtproductsinc.com