Agro-indicateur 2021 : une conjoncture agricole empreinte de la flambée des prix et de la reprise économique

* Sans tenir compte de la valeur de la variation des stocks.

Malgré les perturbations engendrées par la pandémie de la COVID-19, les recettes monétaires agricoles (RMA) québécoises totales ont atteint, en 2020, un niveau record de 10,3 milliards de dollars en incluant la culture de cannabis autorisée sous licence. Selon l'Agro-indicateur, les RMA pourraient atteindre 11,12 milliards de dollars en 2021 et ainsi atteindre un nouveau sommet grâce notamment à une conjoncture de prix élevés. La prévision des dépenses totales atteint 9,36 milliards de dollars en comparaison à 9,1 en 2020 dans un contexte caractérisé par la baisse des taux d'intérêt, mais également la hausse importante du coût de l'alimentation animale en raison des stocks relativement bas de maïs et de soya. Ainsi, le revenu agricole net en 2021 pourrait se situer aux alentours de 1,76 G$ et établir un nouveau record malgré le contexte de pandémie, et ce, grâce à la résilience de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire, dont notamment celle du maillon agricole. Par ailleurs, ces chiffres globaux laissent sous le silence des difficultés particulières vécues par des entreprises depuis le début de la pandémie.

Citation

« En 2021, les chaînes d'approvisionnement alimentaires ont démontré pour une deuxième année consécutive leur résilience face à la pandémie de la COVID-19. À l'image de la forte croissance économique, le maillon agricole a bénéficié d'une conjoncture de prix élevés permettant ainsi une hausse des revenus globalement plus importante que celle des dépenses. Ainsi, l'Agro-indicateur anticipe un revenu agricole net de l'ordre de 1,76 G$ par rapport à des recettes monétaires agricoles de 11,12 G$ pour 2021. Cette année remarquable sur le plan des résultats économiques s'inscrit dans un contexte favorable qui laisse présager la poursuite d'un futur agricole prospère en raison d'éléments tels que les faibles taux d'intérêt, l'enthousiasme des Québécois pour l'achat local et la reprise économique post-pandémie de tous les partenaires commerciaux du Québec. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec un peu plus de 23 500 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 12,3 millions de dollars accordés à 536 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec

des valeurs assurées s'élevant à 4,18 milliards de dollars et le versement de 2,21 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques; et



un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,01 milliards de dollars

Liens connexes

Information :

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et relations publiques

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec

Liens connexes

https://www.fadq.qc.ca/