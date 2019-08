Agrandissement d'un refuge à Vancouver pour accueillir un plus grand nombre de jeunes sans-abri

Ce projet est possible grâce à la Stratégie nationale du logement du gouvernement du Canada, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur dix ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

L'annonce a été faite par l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Grâce au FNCIL, le gouvernement fédéral verse plus de 11,95 millions de dollars pour l'agrandissement du refuge Covenant House qui s'effectuera en deux phases.

Phase 1 (5,1 millions de dollars, ouverture aujourd'hui) : Une construction neuve de 5 étages, avec 28 lits. Une fois la phase 2 terminée, ces lits seront disponibles pour les jeunes récidivistes aux prises avec des problèmes de drogues ou d'alcool, ce qui leur fournira un endroit sécuritaire pour leur première étape de transition vers un rétablissement.

Phase 2 (6,85 millions de dollars, annoncés aujourd'hui) : Réaménagement d'un immeuble de 10 étages, comprenant 80 lits pour les situations de crise. Ces lits seront mis à la disposition des jeunes sans-abri et des jeunes dans des situations à risque qui ont besoin de soins et de services immédiats dans un milieu de soutien et d'hébergement collectif.

Ce projet financé par le FNCIL tire parti du financement offert par de nombreux partenaires, notamment le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver, et de dons recueillis par Covenant House Vancouver. Le projet répond également aux critères de logement abordable et d'efficacité énergétique énoncés dans les lignes directrices du FNCIL.

Covenant House Vancouver est un organisme établi qui est reconnu pour ses pratiques exemplaires en matière de soutien aux sans-abri et aux jeunes à risque de la rue. Grâce à cet agrandissement, il peut offrir des services d'hébergement et de soutien à un plus grand nombre de jeunes, dont beaucoup sont des jeunes femmes, des personnes LGBTQ, des Autochtones, des immigrants, des réfugiés et de jeunes victimes de la traite humaine, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance et de violence.

Citations

« La Stratégie nationale sur le logement a comme priorité d'aider les jeunes susceptibles de devenir itinérants, car il est extrêmement important de briser rapidement ce cycle destructeur pour ouvrir la voie à un avenir meilleur. Je suis ravie de voir Covenant House ouvrir ses portes à la communauté avec ce nouvel édifice magnifique afin que l'organisme puisse poursuivre son travail important auprès des jeunes vulnérables de la communauté. » -- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre





« Covenant House Vancouver est reconnaissant de l'appui du gouvernement du Canada et de la SCHL en ce qui concerne l'expansion de ses services offerts aux jeunes en situation d'itinérance ou susceptibles de devenir sans-abri. Grâce à notre agrandissement, nous pourrons offrir des services d'hébergement et de soutien à un plus grand nombre de jeunes, dont beaucoup sont de jeunes femmes, des personnes LGBTQ, des Autochtones, des immigrants, des réfugiés et de jeunes victimes de la traite humaine, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance et de violence. » -- Krista Thompson, directrice administrative, Covenant House Vancouver

Faits en bref :

Covenant House Vancouver est reconnaissant envers les personnes, les entreprises et les fondations qui ont contribué à la réussite du projet et il continuera à organiser des campagnes de collecte de fonds pendant les travaux de construction.

Situé au 530 et au 575, rue Drake (ce qui deviendra le 1302 et le 1280, rue Seymour), le projet est à proximité des services de transport en commun et d'autres commodités et il offrira des services sur place de consultation, de formation professionnelle et d'appui à l'habitation, ainsi que des installations récréatives.

Le projet d'agrandissement permettra de réduire considérablement la consommation d'énergie (28 % pour la phase 1; 25 % pour la phase 2) ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (25 %).

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but d'aider les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Grâce au FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale, ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin, et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, consultez le site schl.ca, ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Covenant House Vancouver est un organisme sans but lucratif qui a commencé ses activités à Vancouver en 1997 dans le cadre d'un réseau international comptant des succursales dans 31 villes. Covenant House Vancouver est devenu un organisme établi et réputé qui applique des pratiques exemplaires uniques et sans égal dans le domaine de l'itinérance chez les jeunes. Il offre une gamme de services aux jeunes de 16 à 24 ans qui sont sans abri ou qui sont susceptibles de le devenir, y compris des services de sensibilisation dans la rue, des services d'accueil et de nombreux services de soutien. Pour en savoir plus, visitez www.covenanthousebc.org.

Related Links

