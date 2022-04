OTTAWA, ON, le 9 avril 2022 /CNW/ - La campagne et la conférence mondiale des donateurs « Agir pour l'Ukraine » (Stand Up for Ukraine) ont permis de lever 9,1 milliards d'euros (12,4 milliards de dollars) pour les personnes fuyant l'invasion russe, en Ukraine et à l'étranger, dont 1 milliard d'euros de la part de la Commission européenne.

En outre, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé un prêt supplémentaire de 1 milliard d'euros pour couvrir les besoins des personnes déplacées du fait de l'invasion.

Sur ces 10,1 milliards d'euros, 1,8 milliard d'euros sont destinés aux personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et 8,3 milliards d'euros à l'accueil des réfugiés dans les États membres de l'UE et les pays voisins, comme la Moldavie.

La promesse de dons de 9,1 milliards d'euros est ventilée comme suit :

4,1 milliards d'euros sont des contributions financières et des dons en nature en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l' Ukraine et des réfugiés, promis par des gouvernements, des entreprises et des particuliers du monde entier.

5 milliards d'euros sont des prêts et des subventions accordés par des institutions financières publiques européennes (la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du Conseil de l'Europe).

Les contributions que les gouvernements s'engagent à verser en faveur des personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine passeront désormais en grande partie par les autorités ukrainiennes aux niveaux central et local. Quant aux dons du secteur privé et des particuliers en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ils seront principalement acheminés par l'intermédiaire d'organismes des Nations Unies.

Citations

« Aujourd'hui, nous avons recueilli plus de 12,4 milliards de dollars pour continuer à soutenir les Ukrainiens qui ont été déplacés par la guerre soutenue et injustifiable de Poutine. Qu'il s'agisse de nourriture, d'eau, d'hébergement ou d'aide médicale, nous continuerons de vous soutenir et de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin en ce moment. Nous agissons pour l'Ukraine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La solidarité des pays, des entreprises et des citoyens du monde entier apporte un peu de lumière en ces heures sombres. La campagne "Stand Up For Ukraine" a permis de lever 9,1 milliards d'euros pour les personnes qui fuient les bombes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, auxquels s'ajoute 1 milliard supplémentaire promis par la BERD. Et ce n'est pas terminé. Nous allons continuer à apporter notre soutien. Et une fois que les bombes auront cessé de s'abattre, nous aiderons le peuple ukrainien à reconstruire son pays. Nous continuerons à agir pour l'Ukraine. »

-- Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Faits saillants

La conférence en ligne des donateurs « Agir pour l'Ukraine » est le point d'orgue d'une large campagne sur les médias sociaux, lancée le samedi 26 mars par la Commission européenne et le gouvernement canadien en partenariat avec Global Citizen.

La campagne répond à un appel à soutien lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sa finalité est de recueillir des fonds et d'autres formes d'aide pour répondre aux besoins des personnes qui fuient l'invasion à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.

En particulier :

pour les plus de 4 millions de personnes qui ont déjà cherché refuge dans l'UE et les personnes susceptibles de faire de même : les fonds serviront à répondre à leurs besoins à court et moyen terme dans les États membres de l'UE, de l'alimentation, du logement et des soins médicaux à l'éducation et à l'emploi.



Pour les 6,5 millions de personnes, dont 2,5 millions d'enfants, qui ont dû fuir leur foyer, mais sont restées en Ukraine et sont désormais déplacées à l'intérieur du pays : les fonds et les dons en nature permettront de leur apporter une aide humanitaire vitale.

En reconnaissance du rôle essentiel joué par la Pologne dans le soutien apporté aux réfugiés fuyant l'invasion de l'Ukraine, la conférence des donateurs « Agir pour l'Ukraine » a eu lieu à Varsovie, avec la participation du président Duda.

Liens connexes

