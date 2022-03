OTTAWA, ON, le 26 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Commission et le gouvernement du Canada ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une campagne mondiale visant à mobiliser des fonds en faveur des personnes qui fuient l'invasion de l'Ukraine, en partenariat avec l'organisation internationale de défense des citoyens, Global Citizen.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a fait appel à la communauté internationale au nom de ses citoyens déplacés par la guerre en ces termes : « Le 9 avril, un grand rassemblement se tiendra sur les médias sociaux pour soutenir les personnes qui ont été forcées de fuir l'Ukraine. Tous sont invités à y participer: musiciens, acteurs, athlètes, hommes d'affaires, politiciens, tout le monde. Tous ceux qui souhaitent rejoindre ce mouvement et "Agir pour l'Ukraine". »

La campagne « Agir pour l'Ukraine » cherche à mobiliser les gouvernements, les institutions, les artistes, les entreprises et les particuliers à allouer des fonds pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins. Global Citizen communiquera dans les prochains jours des informations sur les différentes façons d'apporter un soutien.

Le point d'orgue de la campagne sera une conférence des donateurs organisée le 9 avril par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, et le premier ministre Justin Trudeau, qui aura pour objectif de lever des fonds et de mobiliser un soutien plus large, afin de répondre aux besoins des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés.

« Aujourd'hui, notre message pour la population de l'Ukraine est celui ci : nous sommes à vos côtés. Que vous ayez besoin de nourriture, d'eau ou d'aide médicale, nous mobilisons le monde pour continuer à veiller sur vous et fournir de l'aide essentielle là où les besoins sont les plus criants. Quand nous travaillons tous ensemble, nous pouvons offrir la meilleure issue possible aux gens contraints à se déplacer à cause de l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par le président Poutine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Des millions de personnes fuient les bombes qui frappent des villes ukrainiennes. Elles abandonnent leur foyer et leur vie derrière elles pour se mettre en sécurité dans d'autres parties de l'Ukraine ou dans les pays voisins. Depuis le début de la guerre, un enfant ukrainien devient un réfugié presque chaque seconde. Le monde doit se porter à leur secours. L'Union européenne répond aux besoins des millions de réfugiés qu'elle accueille. Et nous ferons encore davantage. Mais les besoins sont tellement importants, et le courageux peuple ukrainien mérite la solidarité des citoyens et des gouvernements du monde entier. Ensemble, nous pouvons leur donner un hébergement sûr et apporter un peu de lumière dans leur vie en ces heures sombres. »

-- Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

