Un nouveau pavillon jeunesse pour mieux soutenir les jeunes et offrir du répit aux familles à Coteau-du-Lac

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Un nouveau pavillon permet désormais d'accueillir des jeunes présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou des troubles complexes du comportement au Camp Bosco, à Coteau-du-Lac. Un investissement de 7,2 millions $ du gouvernement du Québec soutient la réalisation de ce projet.

Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, a pris part aujourd'hui aux activités d'inauguration du pavillon, accompagné de son adjointe parlementaire, la députée de Soulanges, Marilyne Picard, et du député de Beauharnois, Claude Reid.

Développé par Santé Québec Montérégie-Ouest, en partenariat avec la Fondation des Ressources Alternatives du Sud-Ouest (FRAS), le Pavillon jeunesse offrira à terme 28 places pour des jeunes de 6 à 17 ans, dans un environnement structuré et modulable, adapté à leurs besoins. La Fondation de l'Hôpital du Suroît a également contribué à la réalisation du projet.

Ce projet vient renforcer l'offre de services spécialisés dans la région, notamment en permettant à davantage de jeunes de recevoir des services près de leur famille et de leur milieu de vie.

Implanté sur le site du Camp Bosco, le pavillon s'inscrit dans un environnement plus large qui comprend également des activités communautaires, contribuant à créer un milieu de vie intégré pour les jeunes et leurs proches.

Citations :

« Derrière des projets comme celui que l'on inaugure aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont besoin d'un environnement stable, sécurisant et adapté pour se développer à leur rythme. Ce type de milieu permet non seulement de mieux les accompagner au quotidien, mais aussi de soutenir concrètement leurs familles, qui sont au cœur de leur parcours. C'est en misant sur des initiatives comme celle-ci que l'on peut intervenir plus tôt et améliorer concrètement leur vie. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Le Pavillon jeunesse du Camp Bosco représente un milieu de vie essentiel, où les jeunes pourront évoluer dans un environnement adapté et bienveillant. Pour les familles, c'est aussi une amélioration importante : savoir que son enfant est entre bonnes mains fait toute la différence. Ce projet vient offrir un soutien concret, ici même dans la communauté. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

« L'ouverture de ce pavillon vient renforcer de façon tangible l'offre de services pour les jeunes et leurs familles dans la région. C'est un projet qui répond à des besoins bien réels, et qui s'appuie sur l'engagement de partenaires locaux. En travaillant ensemble, on arrive à mettre en place des solutions concrètes qui ont un impact direct dans la vie des gens. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Avec le Pavillon jeunesse, on change concrètement la façon dont on accompagne les jeunes les plus vulnérables. C'est un virage majeur pour notre organisation et un choix clair d'investir dans des solutions plus humaines, plus efficaces et qui font une réelle différence dans la vie des jeunes. Ce projet illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous alignons notre vision, nos pratiques et nos partenaires autour d'un même objectif : offrir des milieux de vie et des services réellement adaptés aux trajectoires des jeunes et de leurs familles. »

Dominique Pilon, président-directeur général, Santé Québec Montérégie-Ouest

Faits saillants :

Mis en place progressivement depuis 2023, le Pavillon jeunesse a déjà amorcé ses activités avec l'ouverture de deux îlots de six places, permettant notamment le rapatriement de jeunes qui recevaient auparavant des services à l'extérieur de la région.

À terme, le pavillon comptera quatre îlots (deux de six places et deux de huit places), permettant d'adapter l'offre de services à l'évolution des besoins des jeunes.

Sa réalisation repose sur une collaboration entre Santé Québec Montérégie-Ouest, la FRAS et plusieurs partenaires, dont la Fondation de l'Hôpital du Suroît et de multiples donateurs, qui ont contribué à concrétiser ce projet au bénéfice des jeunes et de leurs familles.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584