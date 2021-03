Agences de placement de personnel dans le réseau de la santé: la FSSS-CSN demande au ministre Dubé de mettre fin au dérapage

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN (FSSS-CSN) demande aujourd'hui au gouvernement de mettre fin à l'utilisation des agences de placement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Plutôt que de continuer à dépenser des sommes colossales dans l'utilisation de ces agences, la Fédération demande au ministre de la Santé et des Services sociaux de mettre en place des solutions pour attirer et retenir le personnel du réseau de la santé et des services sociaux.

« Est-il acceptable que des employeurs paient jusqu'à 135$ l'heure en plus d'autres frais lorsqu'ils font appel à une agence ? L'impact sur le réseau est énorme, il s'agit d'une privatisation déguisée du réseau et ça coute très cher », s'indigne Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Dans les seules régions de l'Abitibi et la Côte-Nord, les employeurs ont payé plus que 70 millions de dollars pour cette main d'œuvre indépendante par exemple. Ce problème n'est par ailleurs pas limité à un titre d'emploi. Des agences offrent ces services pour plusieurs titres d'emploi dans toutes les catégories de personnel.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives, la FSSS-CSN a démontré que le recours à des agences privées de placement de personnel coute plus cher à l'État et que l'instabilité sur les équipes de travail créée par l'utilisation de ces agences nuit à la sécurité et à la qualité des soins et des services.

« Nous avons proposé plusieurs solutions à ce problème à la table de négociation. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu de réponse satisfaisante à nos propositions pour mettre fin à cette pratique. Il faut cesser d'avoir deux classes de salariées ! » ajoute Josée Marcotte, Vice-présidente responsable du secteur public à la FSSS-CSN.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Jean-Michel Savard, 514-442-0586, [email protected]