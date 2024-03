Agence Santé Québec - Le SPGQ envisage de faire appel aux tribunaux

QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Devant l'indifférence du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Christian Dubé, et l'imminence des premiers transferts de personnel vers Santé Québec, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) envisage maintenant tous les recours possibles, y compris de faire appel aux tribunaux, pour faire valoir les droits de ses membres.

La demande de rencontre urgente faite au ministre le 15 février 2024 est restée lettre morte. « Nous avons reçu un accusé de réception standard, rien de plus. Visiblement, le ministre se moque du fait que son personnel professionnel ne veut pas être transféré sans le maintien de ses conditions de travail actuelles. Nous avons des discussions avec nos avocats actuellement afin de trouver la meilleure façon de défendre les droits de nos membres », indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Rencontré par l'employeur la semaine dernière, le personnel n'a pas été rassuré par l'information offerte et il subsiste un flou important quant au sort de chacun. « Ce qui est clair, c'est que plusieurs de nos membres vont se retrouver hors taux et hors échelle. En effet, les salaires des professionnels et professionnelles sont plus élevés dans la fonction publique que dans le réseau de la santé. Cela signifie qu'ils vont recevoir la moitié des augmentations salariales prévues dans la convention collective du réseau de la santé et l'autre moitié en montants forfaitaires jusqu'à ce que leur salaire soit conforme à leur nouvelle convention. Cette situation a de répercussions négatives importantes sur leur progression salariale et le calcul des rentes de retraite », insiste M. Bouvrette.

Pourtant, une solution simple existe et elle fait consensus, tant auprès des membres que des partenaires syndicaux du SPGQ : permettre aux professionnelles et professionnels de conserver leur convention collective. « Selon un sondage auprès de nos membres, 63 % d'entre eux se disent prêt à aller travailler à Santé Québec s'ils conservent leur convention collective et leurs conditions de travail actuelles. Avec la convention collective du réseau de la santé, à peine 8 % d'entre eux ont l'intention de se porter volontaires. Nos membres veulent contribuer à la réforme, mais pas au détriment de leur progression salariale et de leur retraite », fait valoir M. Bouvrette.

Le SPGQ estime que 400 à 500 professionnelles et professionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux devraient être transférés à Santé Québec. Les premiers transferts devraient avoir lieu en juin, selon l'employeur. Seul le personnel ayant obtenu sa permanence après deux ans de service continu aura un droit de refus et de retour dans la fonction publique. En cas de refus, une personne professionnelle peut néanmoins être transférée malgré elle le temps qu'il y ait un autre poste pour elle dans la fonction publique.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

