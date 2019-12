Agence de mobilité durable - Des solutions innovantes pour le stationnement

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif, Éric Alan Caldwell, et la conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité, Sophie Mauzerolle, ont annoncé le début des activités de l'Agence de mobilité durable qui se fera le 1er janvier 2020. La nouvelle agence deviendra un acteur majeur en matière de mobilité à Montréal.

Jusqu'à maintenant, la gestion du stationnement était assurée par Stationnement de Montréal, via une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Rappelons qu'en 2018, la Ville avait annoncé qu'elle mettrait fin à cette entente afin de créer l'Agence de mobilité durable, qui sera une société paramunicipale de la Ville de Montréal.

L'Agence aura pour mandat d'optimiser l'offre de stationnement. De concert avec la Ville de Montréal, l'Agence travaillera en premier lieu à cinq mandats prioritaires afin de simplifier la vie des Montréalaises et des Montréalais :

Améliorer l'expérience des usagers du centre-ville dans le cadre des travaux sur la rue Sainte-Catherine ;

; Des ententes avec des partenaires de stationnements privés et publics pourront être conclues par l'Agence afin d'optimiser l'utilisation des cases de stationnement existantes qui sont présentement sous-utilisées.



L'Agence sera responsable de la mise en place d'une application mobile qui indiquera en temps réel la disponibilité de places de stationnement et les restrictions qui s'y rattachent.

Soutenir le travail des agents de stationnement par l'utilisation de nouvelles technologies ;

; L'Agence devra étudier toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, dont le paiement par plaque d'immatriculation.

Assurer un meilleur accès des véhicules en libre-service (VLS) au centre-ville ;

; La Ville souhaite autoriser le stationnement des VLS sur les places tarifées. L'Agence aura pour mandat de mettre cette initiative en place en collaboration avec les compagnies de VLS.

Moduler les tarifs de stationnement ;

; L'Agence devra procéder à la mise en place d'une modulation tarifaire sur l'ensemble du territoire en fonction de la demande, afin d'assurer l'accessibilité et l'utilisation optimale des espaces de stationnement existants.

Améliorer l'équité sur l'ensemble du territoire montréalais en matière de contrôle des infractions au stationnement ;

; L'Agence s'assurera que les agents de stationnement soient mieux répartis sur le territoire.

À partir du 1er janvier 2020, l'Agence sera également responsable de :

la gestion du stationnement tarifé sur rue et hors rue;

l'application de la règlementation sur le stationnement (auparavant assuré par le SPVM);

« Nous savons qu'on doit aller plus loin dans la gestion du stationnement à Montréal. C'est ce qu'on compte faire avec la création de l'Agence de mobilité durable. Elle aura le mandat d'être plus ambitieuse et d'optimiser l'offre de stationnement, notamment via des moyennes technologiques, de faire plus avec ce que nous avons », a expliqué Éric Alan Caldwell.

« L'Agence travaillera à l'amélioration du partage de la rue et de la mobilité. Elle saura trouver des solutions concrètes pour faire de Montréal une référence dans le domaine de la mobilité et de la gestion du stationnement », a ajouté Sophie Mauzerolle.

« La mobilité durable est un enjeu prioritaire et nous sommes heureux de faire équipe avec la Ville de Montréal. Ces cinq premiers mandats contribueront certainement à l'amélioration de l'expérience des citoyens et citoyennes. Cela nous permettra aussi de développer des solutions innovantes et de mettre en place des projets structurants afin de mieux répondre à la demande et aux attentes de la population », a déclaré le président du conseil d'administration de l'Agence de mobilité durable, Rémi Racine.

