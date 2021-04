AGA des Producteurs de lait du Québec - Les Producteurs de lait du Québec récompensent trois fermes laitières pour la qualité exceptionnelle de leur lait

Lait'xcellent OR 2020

Ferme Morine, Coaticook, Estrie

Depuis 2001, Véronique Lévesque et Réjean Morin sont propriétaires de la Ferme Morine, située à Coaticook. Ils en sont la troisième génération. Pour eux, produire un lait de qualité, c'est un travail d'équipe qui est fait avec beaucoup de passion. Chaque jour, ils s'assurent que la litière composée de bran de scie et de paille est sèche. Ils ajoutent deux fois par semaine un produit asséchant qui a aussi un effet bénéfique sur les pattes des animaux. La traite est faite avec un système de traite conventionnel et toujours aux mêmes heures en ordre de la vache la plus haute à la plus basse en cellules somatiques. Selon eux, envoyer les vaches au pâturage est également un facteur qui contribue grandement à la santé et au bien-être de leurs vaches. Pour Véronique et Réjean, la qualité de leur lait est principalement due à un suivi serré de la santé de chaque vache et à la surveillance de leurs résultats de qualité du lait sur l'extranet des producteurs.

En plus de sa première place au niveau provincial, la Ferme Morine a également remporté deux certificats Grande distinction et cinq certificats Très grande distinction ces dernières années.

Lait'xcellent ARGENT 2020

Ferme Martin & Renaud Boutin inc., Saint-Georges, Chaudière-Appalaches-Sud

Pour une deuxième année consécutive, la Ferme Martin & Renaud Boutin remporte Lait'xcellent Argent pour la qualité exceptionnelle de son lait. Maxime Boutin est l'unique propriétaire de la ferme située à Saint-Georges depuis décembre 2019. Il peut compter sur l'aide de son père Martin, sa mère Solange Labbé et son oncle Renaud au quotidien dans les travaux de la ferme. Son jeune fils Alexis vient lui aussi faire son tour à la ferme. On peut donc dire que la qualité du lait pour les Boutin, c'est vraiment une histoire de famille. Maxime souhaite maintenir les standards de qualité élevés qu'ont fixés ses parents et son oncle sans toutefois impacter sa qualité de vie.

Depuis 15 ans, la ferme s'est classée 13 fois parmi les 25 entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats de qualité au concours Lait'xcellent. Ils ont également reçu huit certificats Très grande distinction et deux Grande distinction. En plus d'être reconnue pour la qualité du lait, la famille est fière d'avoir reçu le titre de Maître-éleveur il y a quelques années.

Lait'xcellent BRONZE 2020

Ferme Vicain SENC, Saint-Éphrem-de-Beauce, Chaudière-Appalaches-Sud

Vicky Grondin et Alain Couture sont propriétaires de la Ferme Vicain, située à Saint-Éphrem-de-Beauce. Ils y élèvent des porcs depuis 20 ans et des vaches laitières depuis 10 ans grâce au programme d'aide au démarrage. Vicky et Alain travaillent avec beaucoup de rigueur et rien n'est laissé au hasard. Ils surveillent attentivement leurs animaux et leurs résultats de qualité sur l'extranet des producteurs. Monique Couture, la mère d'Alain donne aussi un coup de main important en se rendant à la ferme plusieurs fois par jour pour prendre soin des vaches, les brosser et les étriller. Ils se sont également entourés d'un vétérinaire, d'un spécialiste en alimentation et d'un conseiller financier qui selon eux, sont un élément clé dans leur réussite.

Rapidement, ils se sont hissés parmi les meilleurs pour la qualité du lait. Avant de décrocher le bronze au concours Lait'xcellent en 2018 et en 2020, la Ferme Vicain SENC a obtenu cinq Très grandes distinctions et une Grande distinction. Elle a également remporté le Jarret agricole de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

La qualité du lait, une priorité pour les producteurs

Au Québec, comme au Canada, les normes de qualité du lait sont parmi les plus élevées de l'industrie, avec notamment des exigences très sévères sur l'absence d'antibiotiques dans le lait et l'interdiction d'utiliser des hormones de croissance pour les animaux.

Les producteurs de lait québécois pratiquent une gestion optimale de la qualité en respectant les règles très strictes du programme Lait canadien de qualité, qui vise à prévenir, à surveiller et à réduire les risques liés à la salubrité des aliments à la ferme. Ce programme est l'un des volets de proAction, le programme de gouvernance saine et durable des fermes laitières d'ici.

À propos de Lait'xcellent

Le concours Lait'xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de 2,75 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

