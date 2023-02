Affranchir le réseau public des agences de placement privées - Un pas dans le bon sens… sans grande audace

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'idéal d'un système VRAIMENT public commande l'affranchissement du réseau public de toute dépendance à l'égard de l'entreprise privée à but lucratif. La première mesure pour redevenir un employeur de choix est d'abolir les agences de personnel et de mettre fin à la concurrence qui prévaut actuellement entre les conditions du secteur public et celles des agences. En outre, il est crucial d'assurer au personnel du réseau public de bonnes conditions de travail et de rémunération pour y ramener les travailleuses et les travailleurs et retenir celles et ceux qui y sont demeurés.

La CSN aurait voulu que le gouvernement fasse preuve de plus d'audace en s'engageant dès maintenant dans un plan visant le rapatriement de l'ensemble des ressources dans le secteur public. Elle invite donc le gouvernement de la CAQ à aller plus loin pour éradiquer complètement les recours aux entreprises de placement de main-d'œuvre en santé et services sociaux.

« Pour mettre fin définitivement aux recours aux agences privées, il lui faudra travailler avec nous, les organisations syndicales, souligne la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Redevenir un employeur de choix, comme réseau public, constitue la pierre angulaire de toute solution à long terme. Pour cela, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement soit en mode écoute. Parce que des solutions, le personnel du réseau en a tout plein. Elles sont concrètes et réalistes, mais trop souvent ignorées. »

La CSN réitère la nécessité d'avoir un échéancier indiquant clairement les étapes pour s'affranchir complètement et définitivement de cette dépendance envers l'entreprise privée à but lucratif, parce que l'heure est grave. En définitive, il faudra voir le règlement qui sera adopté par le gouvernement pour savoir si on assiste à un véritable changement de cap.

Un problème généralisé

Le recours à des agences de placement de personnel crée aussi de l'instabilité pour les équipes de travail et nuit à la sécurité et à la qualité des soins et des services. Les agences sont dorénavant partout dans le réseau ! Dans les soins infirmiers, chez les préposé-es aux bénéficiaires, dans les services alimentaires, dans les services sociaux… Bref, le problème touche plusieurs titres d'emplois et il a également pris beaucoup d'ampleur dans le secteur des centres d'hébergement privés ces dernières années. Là aussi, il faut agir, sinon on ne fait que déplacer le problème.

Pour la CSN, cette situation de dépendance doit alerter toute la population quant aux conséquences réelles de la privatisation en santé et services sociaux, et ce, même quand les frais sont couverts par l'assurance maladie publique. Elle entraîne inévitablement la fuite des ressources et de l'expertise du secteur public vers des entreprises à but lucratif dont l'objectif premier est de réaliser des profits. Des groupes de médecine familiale et centres médicaux spécialisés aux centres d'hébergement privés, aucun exemple de privatisation en santé et services sociaux n'a permis à l'État de payer moins cher que dans le secteur public tout en atteignant les objectifs, notamment en matière d'accessibilité.

