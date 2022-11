Affaires municipales - L'adjoint parlementaire et l'adjointe gouvernementale sont maintenant connus

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, se réjouit de pouvoir compter sur l'expertise d'Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean, et de Catherine Blouin, députée de Bonaventure, respectivement adjoint parlementaire et adjointe gouvernementale aux Affaires municipales.

Rappelons qu'Eric Girard s'est impliqué de diverses façons au sein du milieu municipal, entre autres comme maire de la municipalité de Saint-Nazaire. À titre d'adjoint parlementaire, il sera notamment responsable de la vitalisation et des services de proximité.

Elle aussi grandement présente dans sa Gaspésie natale, Catherine Blouin comprend bien la réalité des municipalités aux prises avec des enjeux d'érosion des berges. En tant qu'adjointe gouvernementale aux Affaires municipales, elle aura d'ailleurs la charge du volet Érosion des berges.

En collaboration avec la ministre Laforest, cette équipe sera mise au service des municipalités afin que le soutien et les outils qui leur sont offerts demeurent adaptés aux réalités d'aujourd'hui.

Citations :

« Le milieu municipal a toujours été cher à mes yeux et je suis heureux de pouvoir poursuivre mon implication, cette fois en tant qu'adjoint parlementaire aux Affaires municipales. J'ai la ferme intention de travailler de concert avec mes collègues ainsi que les élues et élus municipaux afin de faire avancer nos villes et municipalités au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire aux Affaires municipales

« Le développement, la vitalité et la sécurité de nos régions et métropoles sont de grandes priorités pour moi. C'est avec beaucoup de fierté que j'assumerai la responsabilité d'adjointe gouvernementale pour épauler ma collègue sur l'important dossier de l'érosion des berges. Je suis ravie de pouvoir joindre mes efforts à ceux de cette belle équipe. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe gouvernementale aux Affaires municipales, volet Érosion des berges

« Félicitations à Eric Girard et à Catherine Blouin pour leurs nominations. C'est en équipe que nous ferons avancer les nombreuses causes qui sont cruciales pour le milieu municipal. Ensemble, nous nous assurerons que l'action concertée du gouvernement et des municipalités aura des répercussions positives sur la vie des Québécoises et des Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

