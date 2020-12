La plateforme d'intégration client de premier plan a aidé plus de 20 000 petites entreprises de partout au pays

MONTRÉAL, le 22 déc. 2020 /CNW/ - La plateforme d'intégration des petites entreprises de premier plan de BMO, Affaires express BMO, a octroyé plus d'un milliard de dollars d'autorisations de crédit à des petites entreprises de partout au pays, leur faisant gagner du temps et les aidant à accéder plus rapidement à du capital. La plateforme d'intégration client a considérablement réduit le temps de traitement des demandes de prêt, qui est passé de plusieurs jours à environ 20 minutes.

Depuis son lancement en octobre 2018, Affaires express BMO a aidé plus de 20 000 petites entreprises clientes. De plus, le nombre de prêts approuvés a bondi de plus de 350 pour cent en un peu plus d'un an.

« Les petites entreprises à l'échelle du pays n'ont jamais eu autant besoin de nous - de nous tous - qu'actuellement, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Nous devons nous assurer que ces entreprises essentielles bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour se développer. Avec Affaires express BMO, nous avons lancé une solution adaptée aux petites entreprises canadiennes et la réponse des clients continue d'être exceptionnelle. Nous continuerons de trouver des moyens d'aider tous les propriétaires de petites entreprises à accéder à du capital et de les soutenir tout au long de leur croissance. »

Affaires express BMO offre les avantages suivants aux entreprises canadiennes pour leur venir en aide :

une technologie d'analyse de données prenant en compte les besoins spécifiques, les complexités et les risques d'une petite entreprise, réduisant substantiellement la période d'approbation des prêts aux petites entreprises;

les meilleures stratégies de décision de crédit automatique, conçues pour être exécutées par une personne en succursale, depuis l'entretien initial avec le client jusqu'à la production des documents et à la signature, en environ 20 minutes;

un soutien spécialisé pour des secteurs d'activité déterminés; les clients du secteur agricole peuvent obtenir un prêt allant jusqu'à 1 000 000 $ à leur ferme ou à leur domicile par l'intermédiaire d'Affaires express BMO en moins d'une journée.

En tant que Banque des entreprises du Canada, BMO s'engage à soutenir les petites entreprises. La Banque a récemment mis en place une nouvelle équipe dédiée aux services bancaires aux entreprises pour contribuer à garantir que les petites entreprises et les entreprises émergentes du Canada bénéficient du soutien et des ressources nécessaires à leur croissance à long terme. BMO s'est aussi engagé à doubler les prêts aux petites entreprises au Canada en les faisant passer à 10 milliards de dollars d'ici 2025. De plus, la Banque accroît son soutien aux femmes entrepreneures. Dans cette optique, BMO a créé des équipes vouées à la stratégie de développement de la clientèle féminine pour lui offrir un soutien exhaustif et a affecté trois milliards de dollars en capital aux femmes entrepreneures. BMO a également promis 100 000 $ en bourses aux entreprises appartenant à des femmes pour les aider à mieux se positionner à la sortie de la pandémie.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises, veuillez consulter le site https://www.bmo.com/principal/entreprise/.

