La plateforme d'intégration des petites entreprises de premier plan a aidé plus de 33 500 entreprises de partout au Canada

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW/ - La plateforme d'intégration des entreprises de BMO, Affaires express BMO, leader du secteur, a maintenant accordé plus de 2 milliards de dollars d'autorisations de crédit à plus de 33 500 entreprises au pays depuis son lancement en octobre 2018. La plateforme bancaire numérique intuitive permet aux clients d'accéder à du soutien financier avec facilité et commodité, leur faisant gagner du temps et les aidant à accéder au capital plus rapidement.

« Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie et la clé de la reprise économique, a souligné Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. Grâce à nos plateformes et programmes novateurs, nous favorisons sans relâche la simplification, la personnalisation et la rapidité afin que les entrepreneurs affairés puissent se concentrer sur leurs clients. »

« BMO a pris l'engagement d'offrir des solutions novatrices et d'accroître l'accès au capital afin d'aider un plus grand nombre d'entreprises à améliorer leurs finances, a poursuivi M. Bonner. Dépasser les 2 milliards de dollars d'autorisations de crédit avec Affaires express BMO est une étape incroyable et ce n'est que le début de ce que nous pouvons réaliser. Nous allons continuer sur cette lancée et trouver des moyens de réinventer le financement pour faire gagner du temps aux entrepreneurs et faire progresser leurs entreprises. »

Les investissements de BMO dans les services bancaires numériques visent à répondre aux clients là où ils se trouvent grâce à des expériences numériques simples qui comblent leurs besoins en matière de services bancaires aux entreprises. Grâce à Affaires express BMO, ce qui prenait plusieurs jours ne prend plus que 20 minutes. Les services numériques personnalisés de BMO libèrent du temps pour les rencontres individuelles avec les clients et permettent de se concentrer davantage sur les besoins financiers uniques de chaque propriétaire d'entreprise. De plus, Affaires express BMO a récemment adopté une architecture de système unique afin d'accélérer les capacités et de soutenir les entreprises clientes aux États-Unis et au Canada.

BMO a soutenu les entreprises canadiennes tout au long de la pandémie et pendant la reprise, ce qui a donné lieu à plus de 137 000 demandes dans le cadre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, mettant plus de 4,6 milliards de dollars entre les mains d'entrepreneurs ayant besoin d'une aide financière.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises, consultez bmo.com/entreprise.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224