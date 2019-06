Affaire Louis Robert - Le SPGQ se réjouit de l'ouverture du ministre

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit de l'ouverture du ministre André Lamontagne à réintégrer l'agronome et lanceur d'alerte Louis Robert dans son poste au sein du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

« Nous attendons l'appel du Secrétariat du Conseil du trésor pour discuter avec lui de la suite des choses, indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. Nous voulons nous assurer que M. Robert puisse réintégrer ses fonctions en toute dignité et qu'il pourra toucher une compensation pour l'atteinte à la réputation et le stress qu'il a subis. »

Le syndicat espère que le cas de Louis Robert aura servi de leçon à l'appareil gouvernemental et que plus jamais un employé ne se retrouvera dans une situation semblable à l'avenir. Il espère également que toutes les personnes impliquées dans le congédiement de Louis Robert seront imputables de leur décision.

Rappelons que Louis Robert a été congédié du MAPAQ le 24 janvier 2019, après 32 années de service, pour avoir dénoncé aux médias l'ingérence de lobbyistes en faveur des pesticides au Centre de recherche sur les grains (CÉROM). Jusqu'à présent, plus de 70 000 personnes ont signé une pétition du SPGQ sur le site change.org en appui au lanceur d'alerte.

