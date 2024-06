AeroPress, Inc. présente l'AeroPress Go Plus Coffee Travel System

Juste à temps pour les aventures estivales, la cafetière la mieux cotée au monde dévoile un système complet de café de voyage

PALO ALTO, Californie, 3 juin 2024 /CNW/ - Juste à temps pour la fête des Pères et les aventures estivales, AeroPress, Inc. , le fabricant de l'emblématique cafetière avec plus de 55 000 critiques cinq étoiles dans plus de 60 pays, présente une innovation révolutionnaire dans le monde du café, le système de café complet AeroPress Go Plus pour les voyages. S'appuyant sur le système AeroPress Go à succès, qui a été lancé en 2019, AeroPress Go Plus a été conçu comme un système complet de café de voyage avec une variété d'innovations soutenues par quatre brevets (en instance). L'AeroPress Go Plus combine la technologie d'infusion révolutionnaire 3-en-1 de la marque dans une cafetière transparente qui se range facilement dans un gobelet en acier inoxydable à double paroi sans plomb (offert en noir ou en crème) avec un couvercle coulissant magnétisé résistant aux fuites. Le système compatible avec les porte-gobelets est doté d'une cuillère de voyage personnalisée, d'un agitateur et d'un porte-filtre intégré, avec un rangement compact, rapide et facile pour les déplacements.

« Les personnes en déplacement ont toujours eu beaucoup de difficulté à trouver un bon café sur la route et il n'y a jamais eu de solution café qui soit à la fois délicieuse, pratique et adaptée à leur style de vie jusqu'à maintenant, fait remarquer David Cole, directeur du marketing d'AeroPress. L'AeroPress Go Plus est un système de café de voyage complet - vous pouvez le déballer, préparer notre café velouté et distinctif et tout remballer en environ 2 minutes. Synonyme de commodité et de polyvalence, l'AeroPress est idéal pour la voiture, le bureau, le terrain de camping, l'hôtel, les locations de vacances ou partout où l'aventure vous mène. »

L'AeroPress Go Plus est également le premier produit à présenter la nouvelle image de marque AeroPress, mettant en vedette le nouveau slogan « Press for Better Coffee » sur le gobelet, et le système de fermeture unique AeroPress sur le couvercle. Il s'ajoute à la gamme existante de solutions café emblématiques, dont AeroPress Go, AeroPress Original, AeroPress XL, AeroPress Clear et AeroPress Clear Colors, qui sont tous conçus avec soin pour offrir une expérience café entièrement personnalisable et un contrôle total sur la taille de mouture, la température et le temps d'immersion. Grâce à une conception portable brevetée et à un processus d'infusion extrêmement rapide (prêt en 60 secondes), les cafetières AeroPress permettent aux utilisateurs de créer des centaines de recettes particulièrement délicieuses, y compris le café signature AeroPress, le café infusé à froid et le café de style espresso partout où ils vont.

« Au cours de la dernière année, nous avons procédé à une série de lancements de nouveaux produits passionnants, répondant à la demande de la clientèle concernant des variantes et des accessoires pour notre gamme existante, a déclaré Gerard Meyer, chef de la direction d'AeroPress. AeroPress Go Plus est une véritable innovation et une première en son genre dans la catégorie. Notre clientèle est primordiale, alors en développant AeroPress Go Plus, nous avons intégré ses commentaires pour aider à concevoir le produit final. Quelques-unes des caractéristiques que nous avons priorisées sont la capacité d'infuser plus de café, la possibilité de regarder le processus d'infusion grâce à une cafetière transparente et en veillant à ce que le gobelet puisse s'adapter facilement à de plus petits porte-gobelets de voiture. Pour les amateurs de café, ne pas pouvoir savourer en toute confiance un bon café pendant qu'ils sont en déplacement, même en route vers le bureau, est maintenant chose du passé. »

L'AeroPress Go Plus se vend 79,95 $, avec un rabais de 20 % pour la fête des pères à AeroPress.com jusqu'au 15 juin. L'AeroPress Go Plus sera vendu sur Amazon au cours des prochaines semaines, et auprès de REI et des distributeurs internationaux au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus sur AeroPress, les méthodes d'infusion, les innovations à venir et plus encore, visitez AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok et YouTube . Pour toute demande de renseignements sur les ventes en Amérique du Nord, veuillez communiquer avec Chris Peasley à [email protected] ; pour les demandes de renseignements sur les ventes internationales, veuillez communiquer avec Luca Granata à [email protected] .

À PROPOS D'AEROPRESS

Les cafetières AeroPress offrent aux amateurs de café de plus de 60 pays la possibilité de faire leur tasse de café parfaite n'importe où. Cette technologie unique combine le meilleur des trois techniques d'infusion dans une cafetière facile à utiliser, portable et abordable. Les amateurs de café obtiennent une tasse de café particulièrement délicieuse avec tout le corps du café français, la douceur du café filtre, la richesse de l'espresso et une qualité subtile qui se prolonge bien après la dernière gorgée. Avec une conception emblématique et un processus d'infusion incroyablement rapide, les cafetières AeroPress sont les préférées des baristas, des champions mondiaux du café et des buveurs de café avertis de tous les jours, et les critiques en ligne de 5 étoiles de plus de 55 000 personnes parlent d'elles-mêmes. Pour en savoir plus sur AeroPress, visitez AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok et YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2427909/AeroPress_complete_travel_coffee_system.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2427910/AeroPress_Go_Plus___Japanese_Iced_Coffee.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393724/4738805/AeroPress_Logo.jpg

SOURCE AeroPress

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Miranda Simonson, 520 370-9609, [email protected]