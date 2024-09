La célèbre cafetière 3-en-1 AeroPress pour un café exceptionnellement onctueux et corsé réinventée dans une conception époustouflante et artisanale pour une expérience de préparation de première qualité

PALO ALTO, Californie, 27 septembre 2024 /CNW/ - Juste à temps pour la journée nationale du café aux États-Unis, le 29 septembre, AeroPress , Inc., le fabricant de la célèbre cafetière à piston qui a reçu plus de 55 000 critiques cinq étoiles dans plus de 60 pays, dévoile la cafetière AeroPress Premium : une magnifique réinvention de la conception classique de l'AeroPress, avec des matériaux haut de gamme, notamment du verre borosilicate à double paroi, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. AeroPress Premium contient des composants méticuleusement conçus, dont un capuchon de filtre en acier inoxydable, une cuillère et un agitateur, tous pensés pour allier performance et esthétique.

AeroPress lance sa cafetière à piston haut de gamme en verre et en métal

Les amateurs demandent depuis longtemps une AeroPress en verre et en métal, et l'AeroPress Premium répond à cette demande, tout en reflétant les tendances actuelles dans l'industrie du café et des articles ménagers. L'univers monde du café observe un tournant vers des modèles compacts, des méthodes de préparation pratiques et rapides et des cafés de meilleure qualité. L'AeroPress Premium est compacte, prépare un café exceptionnel en moins de 2 minutes et affiche un niveau de savoir-faire rarement vu dans les cafetières manuelles. Il s'agit d'une pièce maîtresse époustouflante pour tout amateur de café, que ce soit à la maison ou dans les cafés et les restaurants qui servent du café à table. De plus, AeroPress Premium est vendue dans un emballage hexagonal novateur et élégant conçu pour rehausser l'expérience de déballage, ouvrant ainsi la voie à un rituel de préparation haut de gamme.

Ce lancement est aussi l'occasion de présenter la station de rangement en acier inoxydable AeroPress, un support élégant et moderne en acier inoxydable et en silicone, conçu pour ranger soigneusement l'AeroPress Premium ainsi que ses accessoires.

« AeroPress est une icône dans le monde du café, et l'AeroPress Premium rend hommage à notre héritage tout en progressant vers un nouveau niveau de savoir-faire, a déclaré David Cole, directeur du marketing d'AeroPress. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter du verre et du métal, mais de créer une expérience de préparation de qualité supérieure. Du verre à double paroi fabriqué à la main au capuchon de filtre en acier inoxydable conçu avec précision, chaque détail a été pensé pour la performance, la durabilité et l'esthétique. »

Après près de trois ans de développement, AeroPress Premium introduit de nouveaux matériaux pour rehausser la cafetière emblématique. L'ingénierie nécessaire, soutenue par de multiples dépôts de brevets mondiaux, introduit une conception révolutionnaire de verre à double paroi ouvert des deux côtés. Visuellement époustouflante, la cafetière offre une sensation tactile incroyable avec un marquage subtilement gravé au laser qui contribue à son esthétique haut de gamme.

« Le lancement d'AeroPress Premium lors de la journée nationale du café est important pour nous, car c'est l'occasion de rendre hommage à une vaste communauté de producteurs de café, de torréfacteurs, de préparateurs et d'amateurs de café, ainsi qu'à l'impact que le café a sur leur vie, a déclaré Gerard Meyer, chef de la direction d'AeroPress. La marque AeroPress a été créée par la communauté et nous avons la chance de bénéficier d'un engagement envers notre marque qui est pratiquement sans précédent, dans toutes les catégories. »

Pour remercier ses admirateurs, la marque offre un rabais de 20 % sur l'AeroPress Premium le jour de la sortie du produit, lors de la journée nationale du café, le 29 septembre. Ce sera l'occasion idéale pour les amateurs d'améliorer leur matériel de préparation.

L' AeroPress Premium est vendue au prix de 149,95 $, et la station de rangement en acier inoxydable AeroPress est vendue au prix de 99,95 $. L'AeroPress Premium et la station de rangement en acier inoxydable AeroPress seront disponibles le dimanche 29 septembre sur AeroPress.com et Williams-Sonoma.com, avec des détaillants supplémentaires et une distribution internationale prévue au cours des mois à venir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn et Pinterest. Pour toute demande de renseignements sur les ventes en Amérique du Nord, veuillez communiquer avec Chris Peasley à [email protected] ; pour les demandes de renseignements sur les ventes internationales, veuillez communiquer avec Luca Granata à [email protected] .

À PROPOS D'AEROPRESS

Les machines à café AeroPress offrent aux amateurs de café dans plus de 60 pays du monde la possibilité de préparer leur tasse parfaite n'importe où. La technologie brevetée 3-en-1 de la marque permet aux amateurs de café de savourer une tasse de café délicieusement unique, alliant la plénitude d'une cafetière à piston française, la douceur d'un café filtre, la richesse d'un espresso et une qualité de finition qui se prolonge bien après la dernière gorgée. Avec une conception emblématique et un processus de préparation incroyablement rapide, les machines à café AeroPress sont les préférés des baristas, des champions mondiaux du café et des amateurs de café au quotidien exigeants -- et les plus de 55 000 critiques cinq étoiles en ligne parlent d'elles-mêmes. Pour plus de renseignements sur AeroPress, rendez-vous sur AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok , YouTube, Facebook , LinkedIn et Pinterest .

